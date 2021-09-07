Как нижегородский машиностроительный завод увеличил выручку в пандемию

В 2006 году собственник машиностроительного завода "ФоксТанк" в Нижнем Новгороде Алексей Фролов, работавший в строительной сфере, стал искать новую бизнес-нишу для инвестиций. Проанализировав рынок, он нашел в городе Кстово Новгородской области ремонтную базу для прицепов и увидел в этом предприятии перспективы развития в создании собственного производства. В апреле 2006 года состоялась сделка по покупке готового бизнеса — оборудования и помещения. Основной продукцией компании были колбы на колесах, автоцистерны для перевозки наливных грузов. Сначала компания размещала заказы на колбы в Вологде и других городах, по приезде их монтировали на рамы и получали на выходе готовые полуприцепы. А к 2010 году компания перешла на полный цикл собственного производства.

В 2006-2009 годах рынок прицепной техники состоял на 90% из импорта, то есть завозили их в основном из Европы: старую технику с большими пробегами по завышенным ценам. Проведя анализ состояния и перспектив развития отрасли, Фролов выделил стратегию по изготовлению техники под наливные грузы — это автоцистерны для перевозки и временного хранения темных нефтепродуктов, перевозки пищевых и химических жидкостей.

В июле 2015 года вышел указ Минпромторга №719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации". Решение властей было нацелено на то, чтобы предприятия инвестировали в выпуск техники, которая прежде производилась в других странах, и таким образом происходило импортозамещение. Тенденция импортозамещения на отечественном рынке при низкой стоимости и высоких технических характеристиках выпускаемой заводом ООО "ФоксТанк Моторс" спецтехники позволила предприятию занять значительную долю данного рынка.

Производственная площадка завода находилась в центре города, еще две площадки — в пригородах Кстово и Нижнего Новгорода. Это увеличивало издержки предприятия, снижало конкурентоспособность продукции, вызывало недовольство жителей города. В связи с этим собственник и руководство ООО "ФоксТанк Моторс" приняли решение о строительстве нового завода. За собственные средства был приобретен земельный участок 8 га в районе Горьковской атомной станции, проложены коммуникации, проведены подготовительные работы, закуплено инжиниринговое оборудование.

Ввод в эксплуатацию нового завода позволит сократить издержки предприятия и правильно выстроить технологические процессы, увеличить уже в следующем году производительность труда согласно программе ФЦК на 5%, отгрузку готовой продукции до 15% в денежном выражении, количество рабочих мест на 15-20 человек. Его запуск позволит увеличить объем производства в два раза. На сегодняшний день "ФоксТанк" выпускает 50-60 единиц в месяц, а на новых площадях — планирует 140 единиц.