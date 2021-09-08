Корпорация МСП продолжит следить за соблюдением моратория на проверки малого бизнеса

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) продолжит мониторинг соблюдения моратория на плановые проверки в отношении малого бизнеса, сообщил в среду генеральный директор КМСП Александр Исаевич.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума, заявил, что правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Мораторий был введен в марте 2020 года для поддержки предпринимателей в период пандемии, а позже продлен на 2021 год.

"Сегодня правительство РФ приняло решение о продлении моратория на плановые проверки МСП в 2022 году. Мы со своей стороны продолжим мониторинг соблюдения моратория. Данный сервис работает с прошлого года: нами было получено 311 обращений о проведении незаконных проверок со стороны 39 контрольно-надзорных органов, в том числе регионального и муниципального уровней. Порядка 100 результатов проверок были отменены", - приводит пресс-служба корпорации слова Исаевича.

По его словам, бизнес сообщал о проведении проверок со стороны налоговых органов (44,53%), органов МВД России (10,27%), Роструда (9,43%), МЧС России (3,77%), Роспотребнадзора (3,77%). Исаевич отметил, что мораторий коснется порядка 100 тыс. субъектов малого предпринимательства.

"Правительство ведет системную работу по улучшению делового климата, формированию благоприятной регуляторной среды в России. Однако, очень важно, чтобы сам бизнес обращался к нам за поддержкой и квалифицированной помощью", - приводится его комментарий в сообщении.

Как уточнили в КМСП, "под действие моратория не попадают те виды контроля, на которые новый закон 248-ФЗ, вступивший в силу с 1 июля 2021 года, не распространяется". Речь идет о налоговом и таможенном контроле, а также о малых предприятий, которые занимаются деятельностью, отнесенной к "высоким" рискам. Также в 2021 году благодаря введению моратория из ежегодного плана проверок исключили 127 тыс. проверок в отношении малого бизнеса, отметили в Корпорации МСП.