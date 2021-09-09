В Москве предложили обновить формат взаимодействия бизнеса и представителей власти

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Формат взаимодействия предпринимателей и представителей власти в Москве необходимо пересмотреть. Об этом сообщил в четверг на Столыпин-форуме начальник управления по обеспечению деятельности Штаба по защите бизнеса Анатолий Мальцан.

"С нашей точки зрения нужно вводить абсолютно новый формат взаимодействия бизнеса и власти. <...> Во-первых, это предупреждение как первое наказание. Несмотря на декларации и положения в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, в практике деятельности федеральных и региональных органов власти это самое предупреждение пока еще не стало приоритетом. Мы понимаем как юристы <...> какие поправки нужно вносить в КоАП, административные регламенты ведомств", - сказал Мальцан.

То же самое должно быть предусмотрено в договорных отношениях бизнеса с городом, если будут сначала выносить предупреждение, а не штраф, то "предприниматели, получив такое предупреждение, с радостью устранят это нарушение и будут дальше спокойно работать".

Также Мальцан считает важным организовать медиацию в сфере взаимоотношения власти и бизнеса. "По любым проблемам, сложностям, разночтениям и нарушениям - реальным или мнимым - стороны идут в суд. Судятся в трех инстанциях, до последнего, даже когда очевидно, что, допустим, не правы. Или когда очевидно, что решение в другой плоскости, и здесь можно прийти к компромиссу, альтернативному решению. <...> Решается это вопросом медиации. Для этого должно быть принято законодательное решение. Если говорить про регион - соответствующее постановление на уровне региона, корректировка регламентов. Можно отпилотировать на одном из ведомств, на конкретных составах", - указал Мальцан.

Еще одной проблемой, которая должны быть решена, он назвал "необоснованные отказы от предоставления государственных услуг, функций".

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.