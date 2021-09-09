Мониторинг соблюдения квоты закупок у МСБ позволил сохранить и расширить рынок на 5%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мониторинг соблюдения квоты закупок у малого и среднего бизнеса, который осуществляет Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ), позволил сохранить и расширить рынок на 5%. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Минфин России опубликовал ежегодный доклад о мониторинге применения 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" по итогам 2020 года. По данным министерства, в 2020 году количество договоров, заключенных с малым и средним бизнесом, уменьшилось на 9%. При этом, согласно данным, предоставленным Корпорацией МСП, которые также вошли в доклад, зафиксирован 5-процентный прирост среди тех компаний, по которым ведется мониторинг соблюдения квот закупок.

"Мониторинг соблюдения квоты закупок у малого и среднего бизнеса, который осуществляет Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) позволил сохранить и расширить рынок на 5%. Количество МСП, у которых крупнейшие компании закупают товары и услуги, растет. Корпорация, со своей стороны, также с 2022 года увеличит охват еще на 1,7 тыс. госкомпаний, по которым также будет проводиться наш мониторинг. Кроме того, ранее на совете директоров Корпорации МСП под председательством первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова было предложено включить 17 тыс. региональных компаний в мониторинг соблюдения квоты закупок у МСП по 223-ФЗ, а контроль за соблюдением возложить на власти регионов. Все это позволит существенно расширить рынок сбыта", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По сравнению с 2019 годом число договор, заключенных с МСП, снизилось с 934 тыс. до 849,2 тыс. Общая сумма контрактов также снизилась на 7% - с 4,4 трлн до 4,1 трлн рублей. В то же время, согласно данным единой информационной системы, на 20% увеличилось среднее количество заявок на участие в закупке: в 2019 году этот показатель составил 1,54, в 2020 году - 1,85.

Соблюдение квоты закупок

Что касается данных из мониторинга соблюдения квоты закупок у 1,8 тыс. малых и средних предпринимателей, который проводит Корпорация МСП, в 2020 году было зафиксировано 5-процентное увеличение объема закупок по сравнению с 2019 годом - с 3,7 трлн до 3,9 трлн рублей. То есть заказчики, в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия Корпорацией и уполномоченными органами исполнительной власти регионов, в 2020 году продолжили наращивать объемы закупок у субъектов МСП, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

В настоящее время Корпорация следит за соблюдением квоты 1,8 тыс. организаций, среди которых - РЖД, "Ростелеком", Росатом, Сбербанк и другие. В 2020 году число субъектов, заключивших договоры по 223-ФЗ, увеличилось до 121,8 тыс. (в 2019 году - 114,9 тыс.). Число договоров за указанный период, по данным Корпорации МСП, также выросло - с 453,2 тыс. до 466,9 тыс. Кроме того, номенклатура закупок у субъектов МСП по сравнению с 2019 годом расширена с 439 тыс. до 489 тыс. позиций.

В настоящее время правительством РФ принято решение о распространении с 1 января 2022 года квоты закупок у субъектов МСП в отношении всех заказчиков, осуществляющих закупки в рамках 223-ФЗ, и увеличении перечня заказчиков федерального уровня, в отношении которых Корпорацией будет проводиться оценка и мониторинг соответствия.

О корпорации

Корпорация МСП - федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ретейлеров. Также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК "МИР" финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.