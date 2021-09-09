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МСП Подмосковья смогут получить до 10 млн рублей на модернизацию производства

Заявку на участие в конкурсе субсидий можно подать через портал государственных и муниципальных услуг до 30 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Малые и средние предприятия (МСП) Московской области смогут получить субсидию в размере до 10 млн рублей на модернизацию своего производства. Всего на предоставление субсидий на модернизацию в этом году в регионе выделено 550 млн рублей, об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Субсидии - это одна из наиболее востребованных в нашем регионе мер поддержки субъектов МСП. Конкурсный отбор на субсидию "Модернизация" проводится в этом году уже второй раз. Из регионального бюджета в 2021 году на реализацию этой программы было выделено 550 млн рублей. В рамках субсидии предполагается возмещение подмосковным предпринимателям до 50% затрат. При этом максимальный объем компенсации - 10 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

В материале отмечается, что подать заявку на участие в конкурсе по предоставлению субсидии можно электронно через портал государственных и муниципальных услуг. Заявки принимаются до 30 сентября.

По данным пресс-службы, в рамках программы субсидирования предприниматели могут частично компенсировать затраты, связанные с приобретением оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров и услуг.

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