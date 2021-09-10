Эксперт: субъекты МСП в России нуждаются в снижении налоговой нагрузки

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Снижение налоговой нагрузки и страховых взносов необходимы субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Такое мнение высказала на Столыпин-форуме уполномоченный по защите прав предпринимателей Кемеровской области Елена Латышенко.

"Считаю необходимым в первую очередь снижение страховых взносов. <...> В прошлом году взносы были снижены на 15%, но только с размера оплаты труда свыше МРОТ. Что мы увидели у себя в Кузбассе: у нас малый бизнес заплатил больше НДФЛ, примерно сопоставимо с размером предоставленной льготы. <...> Надо снижать страховые взносы до 15% на весь размер заработной платы. Следующее, считаю необходимым - снижение налоговой нагрузки", - сказала Латышенко.

По ее словам, в прошлом году во время пандемии представителям малого бизнеса в Кузбассе были предоставлены региональные налоговые льготы общим объемом в 1,8 млрд рублей, при этом, по итогам года субъекты МСП заплатили больше налогов. "Снижать нагрузку надо, причем снижать ее с учетом отраслевого принципа", - добавила она.

Также Латышенко предложила снизить размер штрафа за нарушение в налоговом администрировании. По ее словам, предприниматели сталкиваются с проблемой, когда за ошибку в документах приходят высокие штрафы.

"У нас очень в России высока в отношении малого бизнеса цена ошибки. Не так предоставил заявление о применении расчетной системы налогообложения - через полтора года получил, если ты индивидуальный предприниматель - парикмахер, за начисление требование на 1,5 млн", - сказала она.

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.