В Ивановской области при поддержке Корпорации МСП построят доильный комплекс

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сельскохозяйственный производственный кооператив в Ивановской области получил кредит на 97,3 млн рублей под гарантию Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) и поручительство региональной гарантийной организации на строительство доильного комплекса. Об этом сообщили в понедельник в КМСП.



"Сбербанк предоставил СПК "Рассвет" (Ивановская область) кредит на 97,3 млн рублей для строительства доильного комплекса. Финансирование предоставлено под гарантию Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ) на 48,6 млн рублей и поручительство региональной гарантийной организации на 19,5 млн рублей. Общая стоимость проекта по созданию товарно-молочной фермы оценивается на сумму 131 млн рублей", - говорится в сообщении.



С вводом комплекса в эксплуатацию на предприятии ожидают роста выручки более чем на 50 млн рублей к концу 2022 года. Заемные средства направят на завершение строительных работ, закупку и монтаж автоматизированного доильного оборудования, покупку около 280 голов крупного рогатого скота.



"Новые производственные мощности позволят дополнительно выпускать до 3 тыс. тонн сырого молока в год. Валовое производство молока за 2020 год составило около 4 тыс. тонн. В планах предприятия - расширить хозяйство и увеличить объем производства молока до 9 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.



По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, КМСП предоставляет малым и средним предпринимателям широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе в сфере сельского хозяйства. "В рамках реализации нацпроекта по поддержке МСП и выполнения целей стратегии Корпорации мы повышаем доступность бизнеса к финансовым ресурсам, расширяем диалог с предпринимателями, получаем обратную связь и совершенствуем наши услуги для того, чтобы бизнес мог эффективно решать свои конкретные задачи", - приводится его комментарий в сообщении.



Сельхозпредприятие "Рассвет" основано в 1961 году. Общая земельная площадь - более 3,2 тыс. га. В 2020 году валовый сбор зерновых после доработки составил 5,8 тыс. тонн. Стадо крупнорогатого скота в хозяйстве насчитывает свыше 1,3 тыс. голов, в том числе коров молочного направления - более 600 голов, уточнили в Корпорации МСП.