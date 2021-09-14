Титов назвал административное давление одной из трех ключевых проблем бизнеса в России

УФА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский бизнес считает административное давление одной из своих ключевых проблем, сообщил во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время рабочей поездки в Республику Башкортостан.

"Мы проводим постоянные социологические исследования, <...> надо сказать, что именно административное давление является одной из трех главных проблем бизнеса, наряду с налогами и дорогими кредитами", - сказал он.

Во время пандемии, по его словам, проверочная деятельность в отношении бизнеса была "практически по всем контрольно-надзорным органам или приостановлена, или сокращена до минимума". "Но уже есть некоторые сигналы, тревожащие нас: в первом полугодии 2021 года было проведено 493 тыс. проверок, при том, что в 2020 году было проведено 534 тыс. Вы видите, что за первое полугодие мы практически наверстали весь 2020 год", - отметил бизнес-омбудсмен.

В ходе поездки в Республику Башкортостан Титов провел рабочую встречу с главой региона Радием Хабировым. Также он примет участие в совещании, посвященном проблемам административного давления на бизнес, и пообщается с владельцами нестационарных торговых объектов в Уфе.