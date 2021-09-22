Эксперты: к оценке предпринимательских способностей у детей нужно подходить нестандартно

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Представители бизнес-объединений, омбудсмены и психологи разделились во мнениях о том, реально ли тестировать ребенка на наличие у него способностей к ведению бизнеса. При этом некоторые опрошенные ТАСС эксперты считают, что если и ставить такую задачу, то нужно подходить к ней неформально, снимая с детей страх ошибки и не определяя по результатам их дальнейшее будущее.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков говорил, что в целом не против идеи тестирования на определение предпринимательских способностей в школе. По его словам, тестирование на определение управленческих навыков на стадии школы "во многом поможет сориентироваться в своих способностях".

Мнения психологов

В случае с профориентацией речь идет о ситуации, когда у ребенка есть возможность выбрать профессию исходя из собственных целей, ценностей, интересов, талантов. Однако к тому, что считается способностями, это отношения не имеет, сказал ТАСС кандидат психологических наук, доцент Первого московского медицинского университета им. Сеченова Антон Сорин.

"Когда мы начинаем говорить о ситуациях любого отбора по критериям наличия или отсутствия способностей, к сожалению, мы очень часто в конечном счете приходим к тому, что диагностируем какие-то самые базовые вещи", - подчеркнул он.

Сорин отметил, что предпринимательство - весьма "размытая категория", его отрасли могут быть разными. Поэтому, прежде чем воплощать такие идеи, специалисты должны быть точно уверены в том, что с помощью каких-либо процедур в отношении детей они "действительно ухватывают и измеряют какие-то способности, которые связаны с предпринимательской деятельностью, и только с предпринимательской", считает он.

"Определить, к чему у ребенка есть какие-то сильные стороны, к чему есть какие-то слабые стороны - можно. Но так однозначно группировать это в такую категорию, как предпринимательская способность, я бы постеснялся - туда может попасть что угодно. <…> Я считаю, что идеи в эту сторону могут быть интересными, уместными, но только в том случае, если <…> мы говорим, что этот ребенок был бы, может быть, чуть лучшим предпринимателем, чем какой-то другой. <…> Если это какая-то игра, пусть даже и достаточно серьезная, это одно. Если ребенок делает из этого какие-то собственные выводы в отношении своего будущего, я считаю, это не очень уместно, потому что очень сложно уверенно сказать, какая из предпринимательских способностей окажет самое благотворное воздействие на его дальнейшие профессиональные успехи", - добавил собеседник агентства.

По мнению психолога Татьяны Семенко, имея желание и целеустремленность, большинство людей могут найти в предпринимательстве свою нишу. Детям нужно объяснить, что многие люди могут стать предпринимателями, если убрать их страхи и блоки, отметила она.

Говоря о том, когда появляются способности к управлению и занятию бизнесом, Семенко уточнила, что верных для большинства показателей нет: "все индивидуально и у каждого свой путь".

Как может помочь бизнес

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов уверен, что "любые люди могут в том или ином виде заниматься тем или иным видом бизнеса". Однако выявлять предпринимательские навыки невозможно, поэтому подобное тестирование не нужно вводить в школах, отметил он.

"Я не придерживаюсь такой точки зрения, что предпринимателями рождаются. Предпринимателями становятся. Много людей разных психотипов, которые занимаются бизнесом: есть активные, движущиеся постоянно, а есть те, кто предпочитают двигаться медленно, но осторожно и взвешено", - подчеркнул Титов.

Выделение управленческих и предпринимательских склонностей нужно разделять, отметил глава бизнес-платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель всероссийского движения "Вдохновители" Михаил Палей. Он считает, что процветание страны в ближайшие годы зависит от количества подростков, ориентированных на проектную деятельность.

"При этом я бы сделал упор именно на технологическое и импакт-предпринимательство. Мне кажется, что, помимо тестирования, здесь могут помочь встречи с успешными бизнесменами и последующая личная работа педагогов с детьми", - сказал Палей, чей комментарий приводит пресс-служба ОНФ.

Важность участия бизнеса в просвещении школьников отметил и основатель международной сети салонов красоты Eksprovocator Hair Club, эксперт московского городского отделения "Опоры России" Сергей Сухотин. "Нужно создать специальную программу или курс для развития навыков предпринимательской деятельности. Для этого нужно сформировать экспертный совет, пригласить туда видных предпринимателей, кто добился успехов в этой деятельности. Они смогут грамотно составить методику и основные вопросы для изучения, которые потом можно будет применять в реальной жизни", - сказал Сухотин, чей комментарий приводит пресс-служба бизнес-объединения.

Что должна дать школа

По мнению директора детской студии "Развивайка", руководителя аппарата Самарского реготделения Партии роста Анастасии Крупиной, именно школа должна формировать у ребенка цельное экономическое мышление и практические предпринимательские навыки. Под последним понимаются "знания основ предпринимательской деятельности, набор умений и навыков, которые помогут выпускнику эффективно организовать свое дело, результативно вести предпринимательскую деятельность и успешно построить карьеру", отметила она.

С необходимостью "фундамента" в виде экономического образования солидарна и председатель комитета московского регионального отделения "Деловой России" по совершенствованию механизмов бизнеса в сфере права и налогообложения Наталья Демченко. Прежде чем оценить способности школьников, сначала их необходимо обучить базовым предметам, затем - основам предпринимательства, "хотя бы и факультативно", считает она. "Уже в старших классах можно проводить оценку способностей и переходить к более углубленным курсам", - подчеркнула Демченко, чей комментарий приводит пресс-служба бизнес-объединения.

С ней не согласна основатель ElLab, компании разработчика цифровой платформы "Работающий эмоциональный интеллект", эксперт московского городского отделения "Опоры России" Елена Хлевная. "Чем раньше будет продиагностирована и выявлена предрасположенность ребенка к такому роду деятельности, тем легче будет и ребенку, и родителям, и школе подобрать соответствующие программы, направить ребенка, помочь ему", - отметила она.