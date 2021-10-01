Оборот малого и среднего бизнеса Москвы вырос почти на 40%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Оборот малых и средних предприятий Москвы за 8 месяцев текущего года достиг 1,9 трлн рублей, превысив на 38,2% показатель аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в пятницу.

"За счет восстановления в Москве потребительского спроса обороты малых и средних предприятий в нынешнем году выше не только прошлогодних, но и результатов доковидного 2019 года. Так, выручка МСП столицы за июль-август 2021 года, по оперативным данным контрольно-кассовой техники, составила 527,4 млрд рублей. Это на 30% больше, чем за июль-август 2020 года и на 26,2%, чем за аналогичный период 2019 года", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

С начала года число работающих в Москве субъектов МСП выросло на 2% и на начало сентября составило 739 тыс., в том числе 411 тыс. юридических лиц и 328 тыс. индивидуальных предпринимателей. В этой сфере в настоящее время занято 2,4 млн человек.

Растут и поступления от упрощенной налоговой системы (УСН), которая является наиболее популярным налоговым режимом у малого и среднего бизнеса. В этом году налоговые поступления от МСП, работающего на "упрощенке", превысили не только уровень 2020 года, но и докризисные показатели 2019 года. За 8 месяцев 2021 года столичные организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, перечислили в бюджет 112,9 млрд рублей - на 53% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 37% больше 2019-го.

"В прошлом году динамика поступлений налога снизилась в связи с ограничениями в разгар пандемии, в результате которых компании ряда отраслей были вынуждены временно приостановить деятельность. Помимо этого, субъекты малого и среднего предпринимательства наиболее пострадавших отраслей получили отсрочку по уплате налога за 1 квартал 2020 года с возможностью уплаты в 2021 году и освобождение от уплаты налога за 2 квартал прошлого года", - отмечается в публикации.