Грантовую поддержку правительства Москвы получат 14 анимационных компаний

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Москвы определили анимационные компании, которые получат гранты столичного правительства на создание нового аудиовизуального контента и стимулирование роста экономических показателей. Об этом сообщила в понедельник вице-мэр города Наталья Сергунина.

"Поддержка одобрена 14 студиям. В общей сложности им будет выделено около 84 млн рублей. Гранты можно направить на покупку оборудования и профильного программного обеспечения или на оплату труда сотрудников", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

На грант могли претендовать студии, которые занимаются производством анимационной аудиовизуальной продукции и находятся в реестре анимационных организаций Министерства культуры РФ или в реестре Ассоциации анимационного кино. Чтобы получить поддержку, студии необходимо увеличить выручку от производства фильмов на сумму, в три раза превышающую размер будущего гранта.

По данным портала, в этом году московские создатели некоммерческой авторской анимации также смогут претендовать еще на один грант. Чтобы его получить, нужно завоевать приз на известном российском или международном фестивале авторской анимации. Прием заявок планируют открыть в ноябре.

Также студии могут воспользоваться уже действующими в городе мерами поддержки бизнеса (например, компенсировать часть затрат на адаптацию продукции при экспорте). Целевая субсидия позволяет возместить стоимость художественного перевода, адаптации текста к видеоряду, создания дополнительной звуковой дорожки, изготовления субтитров, аренды помещений и необходимого для этого оборудования. Кроме того, московские анимационные компании могут претендовать на грант для экспортеров, который предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства при наличии экспортного контракта на сумму не менее 6 млн рублей.

Узнать подробнее о мерах поддержки правительства Москвы можно на специальном сайте для предпринимателей cashback.moscow.business.