Доля поступлений от МСП в бюджете Москвы за 8 месяцев 2021 года достигла 23%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Налоговые и неналоговые платежи в бюджет Москвы от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и индивидуальных предпринимателей за восемь месяцев 2021 года выросли на 107,3 млрд рублей в сравнении с годом ранее, сообщила в понедельник пресс-служба департамента финансов столицы.

"По итогам января-августа 2021 года доля поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджете Москвы достигла 23%. Всего за восемь месяцев 2021 года субъектами малого и среднего бизнеса и индивидуальными предпринимателями в столичный бюджет перечислено 468,6 млрд рублей. Это на 107,3 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня МСП - это почти четверть столичной экономики, сектор обеспечивает занятость более 3,5 млн человек. "Продолжающийся экономический рост в Москве, повышение деловой активности и потребительского спроса, а также меры поддержки со стороны правительства Российской Федерации и правительства Москвы привели к улучшению финансовых показателей субъектов МСП и как следствие - увеличению поступлений в бюджет Москвы на 29,7% от уровня показателя января - августа 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил 27,3%. В целом это свидетельствует о восстановлении данного сектора экономики после карантинных ограничений", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой.

В пресс-службе уточнили, что рост поступлений происходит по всем основным налоговым режимам, уплачиваемых субъектами МСП в бюджет города. Предприниматели, выбравшие упрощенную систему налогообложения, по итогам восьми месяцев перечислили 112,9 млрд рублей - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. По сравнению с январем-августом 2019 года данный показатель вырос на 37,3%. Поступления от патентной системы налогообложения в текущем году в сравнении с прошлым годом увеличились на 20,9% до 3,3 млрд рублей. По отношению к аналогичному периоду 2019 года рост составил 2,3%.

Рост почти во всех сферах

По словам Зяббаровой, улучшение финансово-экономических показателей МСП, увеличение налоговых и неналоговых платежей в бюджете Москвы отмечено во многих отраслях экономики. Наиболее высокие темпы роста демонстрируют субъекты, осуществляющие деятельность в сфере предоставления услуг населению. Объем платежей за восемь месяцев текущего года увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг уровня в 28,3 млрд рублей. Превышение показателя января-августа 2019 года составило 19%.

"Сфера оказания услуг - одна из наиболее пострадавших отраслей в период действия карантинных ограничений. Тем не менее восстановление уровня потребления за счет отложенного спроса, а также изменение потребительского поведения горожан определяют высокую динамику развития отрасли. Фиксируется постепенное увеличение мобильности населения, восстановление туризма, гостиничного бизнеса, сектора общественного питания", - отметила руководитель департамента.

По итогам восьми месяцев 2021 года налоговые и неналоговые платежи от организаций МСП, осуществляющих деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом, выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 57,4 млрд рублей. Увеличились платежи от организаций субъектов МСП транспортной отрасли на 26% до 10,6 млрд рублей, а также от предприятий торговли - на 25% до 112,1 млрд рублей.

Поступления в бюджет Москвы субъектов МСП, занятых в обрабатывающей промышленности, за январь-август 2021 года по сравнению с восемью месяцами 2020 года выросли на 19%, составив 29,8 млрд рублей. Наибольшую динамику увеличения платежей показали организации электронной и радиотехнической промышленности, химической индустрии и производства мебели - на 39,9%, 33,9% и 29,3% соответственно.

"В Москве действует развитая система финансовой, организационной и методической поддержки малого и среднего предпринимательства. В период пандемии правительством Москвы было принято решение о ее расширении. Пять пакетов мер, включавших в себя отсрочки по уплате налогов и сборов, освобождение от арендных платежей, целевые субсидии, позволили субъектам МСП сохранить бизнес и получить ресурсы для дальнейшего развития. В текущем году сроки предоставления самых востребованных малым и средним бизнесом мер поддержки были продлены", - подчеркнула Зяббарова.

По словам руководителя департамента, программа льготного кредитования для субъектов МСП будет действовать до 31 декабря 2021 года. Для предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях, стоимость банковского кредита не превысит 7% годовых. С мая 2020 года по август 2021 года программой воспользовались свыше 18 тыс. предприятий и организаций. Общая сумма субсидируемых кредитов составила 132,9 млрд рублей.