Более 440 млн рублей микрозаймов получили предприниматели Подмосковья с начала года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Малые и средние предприниматели Московской области получили более 440 млн рублей в виде микрозаймов в Московском областном фонде микрофинансирования. Свыше 17% микрозаймов выдано начинающим предпринимателям, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Московский областной фонд микрофинансирования за первые три квартала 2021 года выдал микрозаймов малому и среднему бизнесу на сумму свыше 441 млн рублей", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что по итогам 2020 года фондом было выдано 233 льготных микрозайма на сумму 475,8 млн рублей.

"В январе-сентябре этого года поддержкой регионального фонда микрофинансирования воспользовались 211 субъектов МСП. При этом более 17% микрозаймов было выдано начинающим предпринимателям. Тем самым мы оказываем поддержку бизнесу на самом сложном - начальном этапе развития, создавая основу для роста доли МСП в регионе", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что Московский областной фонд микрофинансирования предоставляет микрозаймы малым и средним предпринимателям, а также самозанятым, по сниженным льготным ставкам - от 1 до 7 % годовых, обеспечивая доступность финансовых ресурсов для субъектов МСП.