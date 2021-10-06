Глава КМСП: тепловую карту влияния ограничений на бизнес скоро откроют регионам России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Данные тепловой карты влияния ограничительных мер на бизнес, созданной в августе Корпорацией МСП (входит в группу ВЭБ.РФ), в ближайшем будущем будут открыты для регионов России. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава корпорации Александр Исаевич.

"Да, в ближайшем будущем регионам откроют эти данные. Это оборот и общее количество операций у малых и средних компаний в разрезе каждого субъекта РФ. Но эта карта - не карательный инструмент. Мы ее создавали для того, чтобы понять, как ограничительные меры влияют на бизнес, помочь регионам с поиском и реализацией решений", - сказал он.

По словам Исаевича, уже сейчас можно сказать, что "там, где ограничения вводились в одностороннем порядке, без диалога с бизнесом и экспертным сообществом, последствия и экономическая обстановка намного тяжелее, чем в тех регионах, где такие решения все же принимались сообща".

Корпорация МСП - федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и способствует тому, чтобы продукция попадала на полки ретейлеров. Она также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК "Мир" корпорация финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний она оказывает льготную лизинговую поддержку.