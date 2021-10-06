Глава КМСП рассказал об успехах по снятию ограничений для бизнеса в 22 регионах России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) смогла в 22 регионах РФ повлиять на смягчение ограничений для бизнеса, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава корпорации Александр Исаевич.

"На сегодняшний день благодаря активной позиции предпринимателей и внимательной позиции региональных властей к проблеме бизнеса удалось найти сбалансированное решение в 22 регионах", - сказал он.

В частности, летом удалось "максимально быстро договориться более чем с 15 российскими регионами", уточнил Исаевич. "Так, отменили ряд ограничений при условии соблюдения определенных требований в Санкт-Петербурге и Красноярском крае, в Калининграде открыли аквапарки, аттракционы и детские игровые комнаты. В Бурятии в августе возобновили работу фуд-корты, расположенные в торговых центрах. Все быстро включились, за что спасибо и властям, и предпринимателям. Из сложных регионов - было непросто с Краснодаром", - пояснил глава корпорации.

Корпорация МСП - федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и способствует тому, чтобы продукция попадала на полки ретейлеров. Она также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК "Мир" корпорация финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний она оказывает льготную лизинговую поддержку.