Производитель гофрокартона расширит линейку изделий при поддержке КМСП и Сбербанка

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Кемеровский "ТК Гофроторг" получил кредит в Сбербанке под обеспечение Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) на покупку нового оборудования и планирует расширить линейку выпускаемых изделий. Об этом в среду сообщает КМСП.

"Компания ООО "ТК Гофроторг" (город Кемерово) получила кредит в Сбербанке на сумму 74 млн рублей под обеспечение Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ) на сумму 27,6 млн рублей для приобретения нового оборудования. К концу 2021 года предприятие планирует увеличить объем выпуска продукции на 20% и повысить выручку до 231 млн рублей", - говорится в сообщении.

По мере ввода в действие нового оборудования к концу 2022 года компания ожидает рост объема выпуска продукции еще на 75% и выручки до 400 млн рублей. К концу 2023 года объем выпускаемой продукции планируется увеличить еще на 75% относительно 2022 года и достичь выручки 700 млн рублей. Линейка изделий компании "пополнится бумажной упаковкой из микрогофрокартона и пятислойного гофрокартона", отметили в КМСП. По словам генерального директора ООО "ТК Гофроторг" Константина Новикова, современные технологии дают возможность снизить издержки, связанные с работой и обслуживанием устаревшего оборудования, повысить производительность труда.

"Корпорация МСП предоставляет предпринимателям широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Мы тесно взаимодействуем с предпринимателями, получаем обратную связь по мерам поддержки, совершенствуем и внедряем новые механизмы для содействия развитию малым компаниям и решению ими конкретных задач", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Специализация компании - производство гофрокартона и продукции из него: коробов и лотков для овощей, техники и выпечки. Дополнительно компания реализует упаковочную пленку, скотч и пакеты. На предприятии создали цех вторичной переработки макулатуры и стреч-пленки. В штат компании входят около 60 сотрудников. По итогам 2020 года выручка компании составила 187,1 млн рублей, что выше показателей 2019 года ранее на 6,65%, отметили в КМСП.

Корпорация МСП - федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ретейлеров, оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение компетенциям в сфере предпринимательства и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК "МИР" финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний КМСП оказывает льготную лизинговую поддержку.