{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МСП Подмосковья получат доступ к маркетинговым инструментам "Яндекса" с субсидией региона

Для запуска рекламной кампании предпринимателю будет необходимо оплатить 10 тыс. рублей, еще 50 тыс. субсидирует правительство области

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Предприниматели Московской области смогут пользоваться маркетинговыми инструментами "Яндекса" для продвижения товаров и услуг менее чем за 20% от их стоимости, остальную часть суммы субсидирует правительство региона. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В министерстве уточнили, что агентство инвестиционного развития Московской области и компания "Яндекс" подписали соглашение, направленное на поддержку представителей малого и среднего предпринимательства региона. МСП получат доступ к маркетинговым инструментам "Яндекса" менее чем за 20% от их стоимости.

"Поскольку сейчас владельцам малого и среднего бизнеса необходимо продвижение на интернет-площадках, мы решили поддержать их в этом. Для запуска рекламной кампании предпринимателю будет необходимо оплатить всего 10 тыс. рублей, еще 50 тыс. субсидирует правительство области. В результате представители МСП получат доступ к маркетинговому инструментарию Яндекса для продвижения продукции, товаров и услуг на 60 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Предприниматели могут подать заявки на участие с 10 октября 2021 года. Начать использовать бюджет предприниматель может в любое время. "Средства можно расходовать на запуск рекламной кампании в "Яндекс.Директе", рекламную подписку от "Яндекс.Бизнеса", приоритетное размещение на "Яндекс.Картах", а также на проведение опросов в "Яндекс.Взгляде", - поясняется в сообщении.

Подать заявку на получение поддержки можно онлайн через личный кабинет цифровой платформы "Мой бизнес", либо в любом офисе "Мой бизнес" в Подмосковье.

Теги
Россия
Число обращений за онлайн-продуктами портала "Малый бизнес Москвы" увеличилось в два раза
Предприниматели находят там помещения для бизнеса, подбирают подходящие меры поддержки от города, проходят обучение и решают другие вопросы
Читать полностью