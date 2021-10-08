МСП Подмосковья получат доступ к маркетинговым инструментам "Яндекса" с субсидией региона

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Предприниматели Московской области смогут пользоваться маркетинговыми инструментами "Яндекса" для продвижения товаров и услуг менее чем за 20% от их стоимости, остальную часть суммы субсидирует правительство региона. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В министерстве уточнили, что агентство инвестиционного развития Московской области и компания "Яндекс" подписали соглашение, направленное на поддержку представителей малого и среднего предпринимательства региона. МСП получат доступ к маркетинговым инструментам "Яндекса" менее чем за 20% от их стоимости.

"Поскольку сейчас владельцам малого и среднего бизнеса необходимо продвижение на интернет-площадках, мы решили поддержать их в этом. Для запуска рекламной кампании предпринимателю будет необходимо оплатить всего 10 тыс. рублей, еще 50 тыс. субсидирует правительство области. В результате представители МСП получат доступ к маркетинговому инструментарию Яндекса для продвижения продукции, товаров и услуг на 60 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Предприниматели могут подать заявки на участие с 10 октября 2021 года. Начать использовать бюджет предприниматель может в любое время. "Средства можно расходовать на запуск рекламной кампании в "Яндекс.Директе", рекламную подписку от "Яндекс.Бизнеса", приоритетное размещение на "Яндекс.Картах", а также на проведение опросов в "Яндекс.Взгляде", - поясняется в сообщении.

Подать заявку на получение поддержки можно онлайн через личный кабинет цифровой платформы "Мой бизнес", либо в любом офисе "Мой бизнес" в Подмосковье.