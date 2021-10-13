В России большинство предприятий МСБ имеют сайты в доменах .ru или .рф

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Большинство предприятий малого и среднего бизнеса в РФ (81% и 89,5% соответственно) имеют собственные сайты в национальной доменной зоне. Об этом сообщил директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев в среду на пресс-конференции в ТАСС, посвященной началу приема заявок на Премию Рунета 2021 года.

"81% предприятий малого бизнеса на начало 2021 года имеют свои сайты именно в домене .ru и .рф <...> При этом 89% из них удовлетворены выбором доменной зоны", - отметил он, представляя номинацию "Развитие малого и среднего бизнеса в Рунете" Премии Рунета 2021 года. Кроме того, свои сайты в национальной доменной зоне имеют 89,5% предприятий среднего бизнеса, а степень их удовлетворенности превышает 90%. Опрос проводился в марте-апреле 2021 года среди более 500 компаний малого бизнеса и 500 компаний среднего бизнеса во всех федеральных округах РФ.

Среди определяющих факторов национальной доменной зоны Воробьев назвал ориентированность на российских пользователей, эффективность для продвижения в Рунете, клиентская поддержка на русском языке, а также экономические причины.

"Задача появления специальной номинации ("Развитие малого и среднего бизнеса в Рунете" - прим. ТАСС) - выявить и на конкретном примере успешных проектов показать, что малому и среднему бизнесу есть место в Рунете, потенциал доменной зоны не исчерпан, за счет МСБ он может вырасти", - добавил Воробьев.

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, старейшей и самой престижной в российской интернет-отрасли.