Зонтичный механизм КМСП помог малому бизнесу получить займы на 2,4 млрд рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Механизм зонтичного поручительства Корпорации МСП (КМСП) помог предприятиям малого бизнеса привлечь дополнительные займы на более чем 2,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития России со ссылкой на замглавы ведомства Татьяну Илюшникову.

Замминистра отметила изменения в динамике выдачи малому бизнесу кредитов под государственные гарантии. "Сейчас <…> это "поток" в хорошем смысле, банки-участники программы сами выдают кредиты в рамках лимита, определенного суммой портфеля", - цитирует Илюшникову пресс-служба МЭР.

В свою очередь в КМСП подчеркнули, что внимательно следят за ставками по займам малому бизнесу. Так, на текущий момент, средняя ставка по кредитам, которые начали выдавать банки под поручительства, составила 9,7% годовых. "50% рисков банков за предпринимателей мы взяли на себя и поэтому ждем от них комфортных для бизнеса условий", - приводит пресс-служба МЭР слова гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича.

По данным мониторинга программы, средний размер кредита под поручительства КМСП составил около 17 млн руб., уточняется в сообщении.

Основная задача зонтичного механизма - расширение доступа бизнеса к заемному финансированию. В рамках реализации пилотного проекта до конца 2021 года компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут дополнительно привлечь 20 млрд рублей кредитных средств при гарантийной поддержке Корпорации МСП на сумму 8 млрд рублей. К 2024 году они могут получить финансирование на сумму свыше 600 млрд рублей при обеспечении поручительствами КМСП на общую сумму не менее 300 млрд рублей.