"Опора России": уравнивание штрафов для МСП и ИП снизит административные барьеры в 5 раз

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Возможность уравнять штрафы между малым бизнесом (МСП) и индивидуальными предпринимателями (ИП) может снизить административные барьеры при проверках почти в пять раз. Такое мнение в четверг на заседании попечительского совета "Опоры России" высказал президент бизнес-объединения Александр Калинин.

"Наше предложение - изучить опыт Казахстана. Мы с ними находимся в едином пространстве. Уже несколько лет назад Казахстан приравнял размер штрафов для малого бизнеса к размеру штрафов для индивидуальных предпринимателей - у них они в разы меньше. Если предложение приравнять размер штрафов МСП с ИП будет принято, то административные барьеры при проверках для малого бизнеса снизятся порядка в пять раз", - сказал он.

По мнению Калинина, сейчас размеры штрафов "очень высоки". "К примеру, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований - 500 тыс., нарушения в сфере труда - 200 тыс., пожарных требований - до 400 тыс. Согласно изменениям в КоАП, которые были внесены в начале "десятых" годов, у нас многие штрафы теперь могут быть многократными", - сказал он.