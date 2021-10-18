Опрос: доля МСП, готовых сотрудничать с самозанятыми, в 2021 году осталась выше 50%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Доля малых и средних предприятий (МСП), которые готовы сотрудничать с самозанятыми, в 2021 году сократилась, но осталась на уровне выше 50%. Об этом свидетельствуют данные опроса Промсвязьбанка (ПСБ), проведенного совместно с "Опорой России" и исследовательским агентством Magram Market Research.

В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1 844 компаний сектора малого и среднего бизнеса из всех регионов России.

"Доля малых и средних предприятий, которые готовы сотрудничать с самозанятыми, в 2021 году снизилась, хотя и осталась на уровне выше 50%", - отмечается в материалах, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Так, соответствующая доля микропредприятий снизилась с 72% до 67%, малых предприятий - с 69% до 63%, средних предприятий - с 67% до 51%. Аналитики объяснили такую тенденцию тем, что в 2020 году "схемы ведения бизнеса ввиду карантинных ограничений переставали работать, и предприниматели были вынуждены искать новые формы взаимодействия, в том числе обращаться к самозанятым".

В то же время выросла доля компаний, которые уже имеют опыт сотрудничества с самозанятыми гражданами. Для выполнения задач на постоянной основе их привлекают 6% МСП против 5% в 2020 году, для выполнения разовых задач - 22% против 16% годом ранее. Никогда не работали с самозанятыми 72% предприятий (79% в 2020 году), следует из данных исследования.

"Наиболее популярными услугами, которые самозанятые оказывают бизнесу, являются логистические (25%), что объясняется бурным развитием сегмента e-commerce в торговле. Также предприниматели обращались к самозанятым для заказа IT-услуг (23%) и строительных работ (21%)", - добавляется в исследовании.

О режиме самозанятых

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

По последним данным, в режиме самозанятых в стране трудятся около 3,2 млн человек.