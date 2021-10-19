Деловая активность малого бизнеса в России в сентябре показала сезонное снижение

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства в России показала сезонное снижение и вернулась к средним показателям 2021 года. Об этом свидетельствует ежемесячный индекс RSBI, который составляют Промсвязьбанк (ПСБ), бизнес-объединение "Опора России" и агентство Magram Market Research.

Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 - снижение. В январе 2021 года деловая активность находилась в зоне снижения и составляла 49,3 пункта, затем показывала стабильный рост, достигнув в мае рекордных 54,6 пункта. После этого показатель немного снизился, но остался в зоне роста: в июне и июле - на уровне 52,7 пункта. В августе рост возобновился - 54,0 пункта.

"Согласно индексу RSBI, который в сентябре снизился и составил 52,8 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса вернулась к средним показателям 2021 года. Основной причиной снижения индекса по сравнению с прошлым месяцем стало сезонное ухудшение деловых ожиданий", - отмечается в материалах, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В них также приводятся данные в разрезе размера бизнеса. Так, деловая активность микропредприятий снизилась с 49,5 пункта в августе до 48,1 пункта в сентябре. Индекс в малом бизнесе удержался в зоне роста, но чуть снизился - 57,7 против 56,4 пункта. Средний бизнес чувствует себя лучше, чем микро- и малый, за счет более высоких продаж и доступности кредитов: индекс вырос с 58,2 до 59,3 пункта, уточняется в материалах.

"Снижение показателей индекса связано в первую очередь с ухудшением ожиданий, что в целом характерно для осеннего периода и объясняется сезонностью. В этих условиях основной задачей для малого и среднего бизнеса становится необходимость учета этого фактора в своей деятельности и принятие превентивных мер. При этом крупные компании чувствуют себя в подобных условиях более устойчиво, а из сфер деятельности производство меньше, чем услуги и торговля, подвержено сезонности, что позволяет вести бизнес более устойчиво и с низкой волатильностью", - прокомментировал результаты индекса вице-президент - заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ Кирилл Тихонов, слова которого приводятся в материалах.