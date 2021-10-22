Эксперты считают, что МСП может уйти с рынка картофеля в следующем году из-за роста цен

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Малые и средние производители в следующем сезоне могут покинуть рынок картофеля и овощей открытого грунта из-за роста цен на семена, удобрения и технику. При этом крупные компании не успеют их заменить в короткий срок, считает председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин.

"Вижу опасения следующего года <…> в том, что мелкие фермеры и средние могут эту тему покинуть. Они просто не смогут за счет своих доходов покупать дорогие удобрения, дорогие семена, оплачивать дорогую технику, которая в цене растет. Им выгоднее будет заниматься не картофелем и овощами открытого грунта, а, например, зерновыми, масличными культурами, и, соответственно, мы, как крупные предприятия, не успеем заместить этот выход мелких и средних фермеров с рынка", - сказал Лупехин в пятницу на парламентских слушаниях в Совете Федерации по теме стабилизации цен на агропродовольственном рынке России.

По его словам, сейчас нужно принять меры, чтобы малый и средний бизнес смог в следующем сезоне обеспечить себя необходимыми ресурсами для продолжения производства картофеля.

Кроме того, ситуацию на рынке способна ухудшить импортная закупка овощей, считает Лупехин. "Импорт помешает отечественным производителям реализовать свой объем, который и так с большим трудом в этом году мы добываем, выкапываем из земли, до сих пор идет уборка. С импортом надо быть очень аккуратным", - добавил председатель союза.

Во время слушаний директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов сообщил, что на финансирование мероприятий в отношении овощеводства и картофелеводства планируется в 2022 году дополнительно направить около 5 млрд рублей. В 2023-2024 годах также планируется предусмотреть увеличение финансирования конкретно данных мероприятий. Титов отметил, что большой объем выращивания такой продукции традиционно приходится на личные подсобные хозяйства, которые обеспечивают производство порядка 50% овощей и 65% картофеля.

По его словам, Минсельхоз рассчитывает, что федеральный проект по поддержке производства овощей и картофеля заработает в России в 2022 году.