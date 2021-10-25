"Опора России" попросила мэра Москвы об отсрочке по налогам для МСП

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с предложением ввести новые меры поддержки бизнеса на фоне объявления нерабочих дней. В частности, предлагается до конца марта 2022 года отсрочить налоговые платежи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).

Нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октября по 7 ноября. На это время приостанавливается работа всех предприятий и организаций. Исключение - организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, и предприятия непрерывного цикла.

"[Предлагается] ввести отсрочку до конца марта 2022 года по налоговым платежам, поступающим в бюджет города Москвы, для субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых введены ограничительные меры, а также для социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)", - говорится в документе (копия имеется в распоряжении ТАСС).

По словам Калинина, в период нерабочих дней значительная часть предприятий, прежде всего малого и среднего бизнеса, не сможет вести полноценную деятельность. Их выручка существенно снизится, "у многих предприятий - до нуля", отмечает он. Как добавил президент "Опоры России", в 2020 году и в период действия ограничений в 2021 году Москва "реализовала ряд очень востребованных бизнесом мер".

Бизнес-объединение также предлагает ввести мораторий на проведение контрольно-надзорными органами столицы в IV квартале 2021 года и I квартале 2022 года всех плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, напрямую не связанных с угрозой причинения вреда жизни и здоровью. В "Опоре России" считают, что нужно освободить от уплаты арендных платежей за IV квартал 2021 года субъекты МСП, в отношении которых введены ограничительные меры, и СОНКО, арендующие имущество Москвы, в том числе находящееся в хозяйственном ведении и оперативном управлении.

"[Предлагаем] не проводить в 2022 году индексацию ставки по налогу на имущество организаций, исчисляемому от кадастровой стоимости, сохранив ее на уровне 2021 года - 1,8%, отложить утверждение результатов очередной государственной кадастровой оценки объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, оставив ее на уровне предыдущей оценки 2018 года", - говорится в письме.

Другие меры поддержки

В "Опоре России" считают, что МСП, выкупающим арендуемое городское имущество в соответствии с федеральным законом "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства", нужно дать беспроцентную отсрочку по оплате платежей за IV квартал 2021 года.

Необходимо продлить на IV квартал действие постановления московского правительства о предоставлении грантов на оплату коммунальных услуг предпринимателям, соблюдающим ограничения в связи с новой коронавирусной инфекцией, полагают в "Опоре России". Кроме того, грантовую поддержку нужно распространить не только на общепит, но и на другие категории предприятий, чью деятельность ограничили.

"Нужно продлить на 2022 год меру поддержки в виде льготного кредитования по ставке до 8% годовых, предоставляемого в рамках постановления правительства Москвы от 24 марта 2020 года", - говорится в письме.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. На фоне этого первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых, а также ввести единовременные выплаты в объеме одного МРОТ на одного занятого.