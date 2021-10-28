В Москве запустят акселератор для бизнеса, работающего над решением социальных проблем

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Центр поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub Moscow запустил прием заявок на участие в акселераторе Go Impact для действующих бизнесов и организаций, которые планируют начать или уже работают над решением социальных и экологических проблем. Заявки принимаются до 25 ноября, сообщили в четверг в пресс-службе центра.

"К участию приглашаются компании, существующие на рынке не менее трех лет, нацеленные на масштабирование и развитие. Акселерационная программа позволит выявить узкие места в бизнес-процессах, создать измеримый позитивный вклад, расширить коммерческую деятельность и улучшить бизнес-показатели. Участники получат возможность выстроить партнерство с другими импакт-предпринимателями, а также бизнес-экспертами, инвесторами и корпорациями", - отмечается в сообщении.

Обучение пройдет онлайн в течение 14 недель - с 20 декабря 2021 по 15 марта 2022 года - и будет состоять из семи тематических блоков: бизнес-моделирование и разработка стратегии, финансовый менеджмент и моделирование, маркетинг и продажи, управление проектами и командой, источники и инструменты финансирования, переговоры и питчинг, управление и измерение социального воздействия. Акселератор также предоставляет предпринимателям экспертные консультации, работу с трекерами и сессии с психологом - для проработки индивидуальных запросов, как индивидуальных, так и относящихся к бизнесу. На демо-дне в конце программы результаты участников смогут оценить инвесторы и представители корпораций.

"За 6 лет Impact Hub Moscow помог более 350 импакт-предпринимателям запустить и развить свое дело, соблюдая баланс между социальной миссией и финансовой устойчивостью. <…> В новом акселераторе Go Impact мы объединяем наши самые успешные практики и расширяем критерии отбора - к участию приглашаются действующие организации в разных сферах, даже те, кто только начал задумываться о социальном воздействии", - приводятся в сообщении слова сооснователя и директора Impact Hub Moscow Екатерины Халецкой.