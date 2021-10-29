Власти Москвы дополнительно выделят на поддержку малого и среднего бизнеса 500 млн рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы выделит 500 млн рублей на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса за счет перераспределения расходов. Об этом в пятницу сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Мы по поручению [мэра Москвы] Сергея Собянина увеличиваем объем поддержки человекоемких отраслей. В первую очередь это сфера услуг, общепит, спорт, образование, досуг - на сумму порядка 500 млн в рамках текущего финансирования департамента", - сказал он на заседании комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям, проводимом в формате видеоконференции.

Фурсин уточнил, что поддержка бизнесу будет оказана за счет перераспределения расходов бюджета.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития, также продлевается прием заявок на ряд субсидий до 15 ноября "с учетом установленных нерабочих дней в Москве и в целом в России". Речь о тех субсидиях, прием заявок на которые должен был завершиться 31 октября, пояснил он.

В Москве нерабочие дни установили с 28 октября по 7 ноября. На это время приостанавливается работа всех предприятий и организаций. Исключение - организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, и предприятия непрерывного цикла.