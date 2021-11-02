Власти КБР сообщили, что господдержка позволила избежать резкого ухудшения в сфере МСП

НАЛЬЧИК, 2 ноября. /ТАСС/. Поддержка со стороны государства помогла малому и среднему предпринимательству в Кабардино-Балкарии избежать резкого ухудшения финансово-экономического состояния в связи с пандемией. Меры поддержки, действовавшие с весны 2020 года, будут продолжены или возобновлены. В частности, в условиях ограничений по всей территории республики субъектам МСП будут предоставляться гранты на заработную плату, ориентировочно выплаты начнутся с 15 ноября, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Борис Рахаев.

"В 2021 году продолжена работа по реализации различных федеральных и региональных мер поддержки бизнеса, из-за ухудшения ситуации и введения новых ограничений в КБР начнутся выплаты субъектам МСП на заработную плату сотрудникам, ориентировочно с середины ноября. Оценка финансово-экономического состояния системообразующих организаций основывается на анализе динамики их основных показателей деятельности, проведенный анализ с апреля 2020 года по октябрь 2021 года свидетельствует об отсутствии резкого ухудшения финансово-экономического состояния организаций", - рассказал Рахаев.

В рамках региональных мер поддержки проводится еженедельный мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций КБР (перечень утвержден распоряжением правительства КБР в апреле 2020 года, в него вошли более 70 организаций, которые работают в сферах промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, цифрового развития, туризма, санаторно-курортного комплекса, транспорта и дорожного хозяйства). В КБР в 2020 году предпринимателям предоставлены налоговые преференции (снижение налоговых ставок, освобождение от уплаты налогов и страховых взносов, отсрочка по налоговым платежам) - порядка 8 тыс. субъектов МСП, льготы по арендным платежам (освобождение, отсрочка, снижение арендной платы) получили 362 субъекта МСП, финансовая поддержка (субсидии, реструктуризация задолженности по микрозаймам и кредитно-лизинговым договорам, предоставление поручительств, кредитов и микрозаймов по сниженным ставкам) оказана порядка 5 тыс. субъектам МСП, информационно-консультационную поддержку получили порядка 400 человек, контрольно-надзорные органы отменили 207 плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Неотложная помощь бизнесу

Для обеспечения устойчивости развития экономики и социальной стабильности в условиях распространения коронавирусной инфекции в республике своевременно была проработана правовая база для поддержки среднего и малого бизнеса, проведена масштабная работа по реализации различных мер поддержки бизнеса в острый период кризиса весной прошлого года, отметил собеседник агентства. Так, распоряжением главы КБР в 2020 г. утвержден План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в КБР в условиях распространения COVID-19, включающий социальные и экономические меры поддержки населения и бизнеса. Планом была предусмотрена реализация 43 мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.

В 2020 году на оказание прямой финансовой поддержки в виде предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в отраслях экономики КБР, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, было направлено 255 млн рублей - 233,7 млн рублей из федерального и 21,3 млн рублей из регионального бюджетов.

Помощь фондов

Вместе с тем, Гарантийный фонд КБР предоставляет субъектам МСП отсрочки по предстоящим платежам вознаграждения по действующим договорам поручительства и поручительства по сниженной ставке. С начала 2021 года оказана поддержка 34 предпринимателям. Фондом микрокредитования субъектов МСП КБР проводится реструктуризация задолженности по микрозаймам, предоставленным субъектам МСП, в текущем году отсрочки погашения основного долга предоставлены 94 заемщикам.

До 31 декабря 2022 года исполнительные органы госвласти КБР и органы местного самоуправления, которые уполномочены осуществлять государственный или муниципальный контроль (надзор) не будут проводить и назначать плановые проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Исключение составляют проверки, вызванные ЧС, либо причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также ряд иных проверок. "Контрольно-надзорными органами республики в 2021 году исключены из годовых планов 119 плановых проверок, проводятся только внеплановые проверки и только при наличии серьезного основания", - уточнил министр.

На "горячую линию", организованную на базе Регионального фонда "Центр поддержки малого и среднего предпринимательства КБР" для приема сообщений от начинающих и действующих предпринимателей по вопросам предпринимательской деятельности, получения господдержки, о проблемах в ведении бизнеса и оказания им информационно-консультационной поддержки, с начала текущего года поступило 215 обращений, заявителям даны разъяснения по интересующим вопросам.

Меры поддержки федерального уровня

Рахаев напомнил, что на федеральном уровне финансовые меры господдержки предприятий малого и среднего бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, которые раньше уже вводились, будут возобновлены.

Гранты в размере одного МРОТ на работников будут выплачиваться по заявительному принципу, сбор заявок начался с 1 ноября, дистанционно, через Федеральную налоговую службу. Исходя из опыта прошлого года, отметил Рахаев, гранты на поддержание деятельности предприятий, в частности, на выплату зарплаты, оказались самой востребованной федеральной мерой поддержки.

Вторая мера - это предоставление предпринимателям и СОНКО из пострадавших отраслей льготных кредитов под 3% на неотложные нужды, то есть будет возобновлена программа кредитной поддержки, которая действовала с марта по июль 2021 года Ключевое условие программы - сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Объем предоставляемого кредита будет рассчитываться исходя из 1 МРОТ на каждого работника, срок предоставления кредита - 18 месяцев, причем первые полгода предпринимателю не придется платить проценты.

"Данная мера поддержки в дополнение к грантовой поддержке позволит предпринимателю решить проблему нехватки средств на выплату зарплаты. На наш взгляд, указанные меры финансовой поддержки, являются наиболее своевременными и направленными, в первую очередь, на сохранение занятости населения", - сказал министр.