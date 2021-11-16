В Москве запустят новый курс для женщин по созданию бизнеса в креативном секторе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Онлайн-курс для женщин по созданию бизнеса в креативном секторе откроют в Москве в рамках проекта "Мама онлайн". Об этом во вторник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В столице открывается новый онлайн-курс для женщин по построению бизнеса в креативном секторе. Его проведут в рамках городского проекта "Мама онлайн". Программа включает пять вебинаров, занятия будут проходить по будням с 12:00 до 13:00. Обучение начнется 17 ноября", - говорится в сообщении.

После прохождения курса участницы получат сертификат. Организатор курса - центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ, проект курирует департамент предпринимательства и инновационного развития столицы. По словам руководителя департамента Алексея Фурсина, в креативном секторе Москвы сейчас занято около 500 тыс. человек.

"Мы стараемся поддерживать стремления молодых мам присоединиться к нему. Мы видим, что женщины с детьми чаще всего выбирают творческие направления для начала своего дела, чтобы иметь возможность оставаться со своим ребенком и получать доход. Для них "Техноград" впервые запускает специальный курс. На вебинарах участницы получат ответы на важные вопросы по открытию, ведению и продвижению собственного дела", - приводится его комментарий в сообщении.

На первом уроке (17 ноября) слушательницы узнают о юридических тонкостях работы самозанятых предпринимателей. Эксперт также расскажет, как работать на ярмарках, принимать оплату онлайн. Слушательницы узнают, как самозанятый может масштабировать свое дело. Кроме того, курс затронет психологические аспекты деятельности.

Второй урок, который пройдет 19 ноября, посвятят правилам работы с заказчиками. Третье занятие состоится 24 ноября. Планируется, что это будет совместный урок-практикум со специалистом по личному бренду. На четвертом уроке, 26 ноября, слушательниц познакомят с историей успеха мамы-иллюстратора, которой удалось объединить хобби и работу в бизнес. На последнем занятии, которое состоится 29 ноября, будут рассматривать авторское право, вопросы защиты интеллектуальной собственности и способы масштабирования профессиональной деятельности.