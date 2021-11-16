Титов связывает снижение доли МСП в обороте бизнеса в России с пандемией

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Сильное снижение доли малого и среднего предпринимательства в обороте бизнеса в России, отмеченное в данных Росстата, связано в первую очередь с пандемией. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов по итогам встречи с предпринимателями в Новосибирске.

Накануне из данных Росстата стало известно, что доля малого бизнеса в обороте всех организаций, включая крупные, достигла минимума с 2008 года - 11,5%.

"Конечно, пандемия коронавируса на первом месте, потому что в этот раз непосредственно кризис ударил по малым и средним предприятиям, которые взаимодействуют с потребителем, находятся на главном фланге взаимодействия с людьми, и поэтому вот такой удар именно по этому сектору не мог не сказаться на статистике", - сказал он.

Между тем бизнес-омбудсмен отметил недостаточность мер, которые принимаются для развития бизнеса в России.

"Это в целом проблема нашей экономики, мы часто и много говорим о необходимости развития малого и среднего бизнеса. Те меры, которые принимаются, косметические, а кардинальные меры не принимаются", - пояснил Титов.

По его мнению, оставание России от других стран в развитии МСП связано с низкой долей производственного малого бизнеса, которого в стране в разы меньше, чем в развитых экономиках других государств.

"В этой связи мы предлагаем целый набор мер и налогового регулирования, и в улучшении доступа к кредитованию, и давления со стороны надзорных органов, чтобы этот сектор развивался", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.