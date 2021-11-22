Бизнес в Калининградской области получит 50 млн рублей субсидий после нерабочих дней

КАЛИНИНГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области выделили 50 млн рублей субсидий малому и среднему бизнесу в связи с введением в регионе нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября текущего года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Власти региона направляют 50 млн рублей на антикризисные субсидии малому бизнесу. Безвозмездные выплаты могут получить предприниматели, пострадавшие в связи с эпидемическими ограничениями в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября этого года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Поддержку могут получить работающие на территории области туристические агентства, музеи, парикмахерские и салоны красоты, кафе и рестораны, организации в сфере искусства, развлечений, фотографии, дополнительного образования, физкультуры, оздоровления, отдыха и развлечений, а также относящиеся к службе быта (мелкий ремонт, стирка, химчистка и т. п.), деятельность которых была приостановлена в связи с ограничением деятельности в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября 2021 года.

Субсидия предоставляется в размере от 10 тыс. до 85 тыс. рублей в зависимости от организационной формы предприятия и количества наемных работников. Расходовать средства можно на выплату заработной платы и осуществление мероприятий, связанных с предпринимательской деятельностью. Мера поддержки адресована индивидуальным предпринимателям, а также частным организациям с численностью работников до 15, уточняется в сообщении.

Новый пакет антикризисных мер поддержки бизнеса с бюджетом в 120 млн рублей губернатор Антон Алиханов анонсировал в конце октября этого года. В связи с эпидемическими ограничениями, в том числе так называемыми длинными выходными, власти региона решили возобновить выплаты субсидий для малого бизнеса, а также выдачу предпринимателям льготных займов в сумме до 3 млн рублей по антикризисной "Программе 0,1%". Кроме того, из областного бюджета направлены средства на выплаты самозанятым, пострадавшим от эпидемограничений. Эта категория предпринимателей может в рамках социального контракта получить по 250 тыс. рублей, а при ведении личного подсобного хозяйства - 100 тыс. рублей.

Нерабочие дни и QR-коды

Нерабочие дни были введены в области с 28 октября по 7 ноября. Не работали предприятия, за исключением организаций непрерывного цикла: общепит работал только навынос и по доставке; были закрыты торговые центры и непродовольственные магазины, за исключением торгующих детскими товарами, лекарствами, медицинскими изделиями, а также зоомагазинов; заселение в гостиницы проводилось только по QR-коду или ПЦР-тесту; отельные рестораны обслуживали только постояльцев.

С 8 ноября ограничения сняты. В частности возобновили работу торговые центры с непродовольственными товарами, общепиту разрешено принимать посетителей с 06:00 до 23:00. При этом в области действует система QR-кодов о вакцинации против ковида, распространенная на рестораны и кафе, торгово-развлекательные центры, фитнес, организации культуры и кинотеатры. Для заселения в гостиницы также требуется предъявление QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или свежий отрицательный результат ПЦР-теста. Как отмечают в областном правительстве, меры приняты в том числе для привлечения внимания пожилых людей и совершеннолетних студентов к вакцинации от коронавируса.