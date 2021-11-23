Дворкович считает, что финтех-стартапы помогут решить финансовые проблемы МСП

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Для многих малых и средних предприятий (МСП) доступ к финансовым услугам затруднен, снять эти барьеры помогают современные технологии, разрабатываемые финтех-стартапами. Об этом сообщил во вторник председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в ходе глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS2021).

По всему миру финтех-компании предлагают решения, которые способствуют устранению дефицита финансирования МСП. Эти компании разрабатывают специальные платформы и приложения с использованием таких технологий, как машинное обучение и искусственный интеллект. Такие финансовые сервисы становятся все более эффективными и доступными.

"Для многих компаний финансирование - ключевая проблема. Однако для многих малых и средних предприятий возможность выйти на рынок - лучший способ повысить конкурентоспособность своего бизнеса. Этому и способствуют инновационные решения "Сколково". Наши финтех-стартапы разрабатывают платформы, которые позволяют выйти на рынок большому количеству МСП, тем самым меняя и трансформируя этот рынок", - сказал Дворкович, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы "Сколково".

По его данным, в "Сколково" более сотни финтех-стартапов, многие стартапы работают в смежных областях. "Например, они создают решения внутри экосистем крупных банков, которые позволяют МСП сокращать расходы, предоставляя им всю стандартную цифровую документацию, необходимую для работы на рынке. Они также предлагают все инструменты для бухгалтерского учета и стандартные услуги, которые в остальном очень дороги, такие как факторинг и страхование", - подчеркнул Дворкович.

Кризис, вызванный COVID-19, как добавили в "Сколково", продемонстрировал необходимость дальнейшей работы над достижением финансовой инклюзии. Страны с ограниченным доступом к финансированию МСП теперь имеют возможность пройти цикл цифровой трансформации, которая может привести к более высокому росту. В частности, от этой возможности выиграют страны с растущими рынками электронной коммерции. Она позволяет небольшим компаниям выходить на более широкие рынки и формализовать свой бизнес.

Четвертый глобальный саммит по производству и индустриализации в этом году проходит под темой "Перестройка обществ: использование цифровых технологий для процветания". Дискуссионная площадка объединила мировых лидеров, экспертов и представителей бизнеса.