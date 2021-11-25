Средний чек одобренных малому бизнесу кредитов составил 2,5 млн рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Средний чек финансовой поддержки бизнесу в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составляет 2,5 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба АНО "Национальные приоритеты".

"Уже можно говорить, что программы поддержки работают на интересы некрупного бизнеса. Наибольший объем запрашивают малые (почти 50%) и микро- (почти 40%) предприятия, а средний чек одобренных кредитов составляет 2,5 млн рублей. Среди лидеров по объемам подтвержденных кредитов - Сбербанк, Промсвязьбанк и Совкомбанк", - приводит пресс-служба комментарий замглавы Минэкономразвития РФ Татьяны Илюшниковой.

Благодаря нацпроекту финансовую поддержку в виде льготных кредитов, грантов, зонтичных гарантий и поручительств могут в любое время получить предприниматели из различных сфер деятельности, уточнили в пресс-службе организации. Там отметили, что главная цель введения и осуществления мер поддержки предпринимательства в непростой период - помощь бизнесу быстро и гибко адаптироваться к новым условиям.

В России также активно реализуется программа льготного кредитования ФОТ 3.0. Она направлена на поддержание занятости на предприятиях, наиболее пострадавших от введения ограничительных мероприятий. Также с 15 ноября начались выплаты грантов в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ключевые цели 14 национальных проектов, включая комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, обозначены в указе "О национальных целях развития РФ до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации.

Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на шесть лет - до 2030 года.