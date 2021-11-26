Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП за неполный 2021 год вырос на 11,8%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Объем закупок крупнейших заказчиков у российских компаний из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) за неполный 2021 год составил 3,3 трлн рублей, показатель в сравнении с тем же периодом 2020 года вырос на 11,8%. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ по итогам совещания.

"По данным на 24 ноября, объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 3,3 трлн рублей, заключено 393 тыс. договоров. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года объем закупок вырос на 11,8%, количество договоров с субъектами МСП - на 4,1%. Число субъектов МСП - поставщиков крупнейших заказчиков стало больше на 2,9%. Наибольший рост отмечен в сферах закупок компьютерного и электронного оборудования (228,5 млрд рублей; +6,8%), производства машин и оборудования (190,9 млрд рублей; +5,7%), услуг в области архитектуры и проектирования (161,3 млрд рублей; +4,8%)", - говорится в сообщении.

Как отметили на совещании, расширение доступа МСП к закупкам крупнейших заказчиков позволяет поставщикам нарастить доход и численность занятых. Согласно результатам пофакторной оценки, проведенной Корпорацией МСП, по итогам 2020 года более 65% субъектов малого и среднего бизнеса, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, увеличили численность работников и (или) доход, несмотря на пандемию, отметили в пресс-службе Минэкономразвития. Прирост составил 19 тыс. занятых и 1,1 трлн рублей соответственно.

"Одновременно Корпорация МСП также помогает предпринимателям в случаях выявления нарушений прав поставщиков или участников закупок в рамках 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"). Наиболее часто обнаруживается задержка оплаты заказчиками по договорам, неправомерный сбор средств на обеспечение участия в закупках, ограничение конкуренции через установление неоправданно коротких сроков проведения закупок", - говорится в сообщении.

Сейчас КМСП совместно с крупнейшими заказчиками и бизнесом развивает цифровые сервисы для участия малых и средних предпринимателей в закупках. В частности, ведется работа по вопросам агрегирования закупок малого объема, логистики, оценки качества закупок, механизмов "выращивания" поставщиков.

Поручения по итогам совещания

Как уточнили в пресс-службе министерства, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам совещания поручил Минфину совместно с Минэкономразвития и Корпорацией МСП ускорить подготовку к рассмотрению в Госдуме законопроектов об установлении требований к банковским гарантиям, определении механизма "выращивания" поставщиков и иных нормативных правовых актов в сфере участия малых и средних компаний в закупках.

"Белоусов поручил Корпорации МСП совместно с общественными объединениями предпринимателей проработать регламент оценки и мониторинга соответствия, а также подготовить предложения по совершенствованию оценки качества закупок, в которых принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства. Дополнительно первый заместитель председателя правительства поручил Корпорации МСП выявить случаи необоснованного невыполнения квоты закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, проанализировав исключения из предмета регулирования постановления номер 1352 ("Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") крупнейших заказчиков и отдельных отраслевых закупок", - говорится в сообщении.