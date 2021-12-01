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Мишустин заявил, что многие новаторские решения появляются именно в секторе МСП

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Многие новаторские решения появляются именно в секторе малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП.

"На небольших предприятиях получает заработную плату примерно каждый третий работник в нашей стране и, конечно, от процессов, которые происходят в этом секторе, во многом зависят и темпы развития экономики в целом, ведь многие свежие идеи, новаторские решения появляются именно в этом сегменте, в малом и среднем бизнесе", - сказал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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