Эксперты рассказали, какой малый бизнес демонстрирует наибольший рост выручки

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Каждый четвертый бизнес в России регистрируют в сфере розничной торговли, а наибольший рост выручки малых предприятий год к году показывают кофейни с напитками навынос. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования "Деловой среды" и "Эвотора" (входят в экосистему Сбера), которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Согласно данным "Деловой среды", самыми популярными сферами бизнеса по количеству новых регистраций с января по ноябрь текущего года оказались розничная торговля (28,9%), перевозки пассажиров и грузов (15,2%), оптовая торговля (9,7%), специализированные строительные работы (7,8%), а также строительство зданий (5,2%)", - отмечается в материалах исследования.

Сфера общепита стала шестой по количеству новых регистраций бизнеса (4,5%), однако, по данным "Эвотора", динамика выручки здесь год к году оказалась самой высокой.

"Так, за год больше всего выручка выросла в кофейнях с напитками навынос - на 61%. В высокой динамике есть эффект низкой базы, поскольку в прошлом году во время режима ограничений предприятия общепита могли работать только навынос и на доставку. Средний чек кофеен за год вырос на 20%, до 251 рубля. Средняя выручка ларьков с фаст-фудом увеличилась на 26%, а средний чек на 9%, до 356 рублей", - говорится в материалах.

По данным "Эвотора", на 26% выросла средняя выручка табачных киосков, а средний чек - на 12%, до 361 рубля, что связано с ростом цен. Также на 27% выросла выручка пивных магазинов, но средний чек в этом сегменте превысил прошлогодний только на 5% - 346 рублей. Средняя выручка магазинов "у дома" выросла на 3%, а средний чек - на 10%, до 284 рублей.

В сегменте непродовольственной торговли хорошую динамику демонстрировали мебельные магазины. Средняя выручка этого сегмента выросла на 16%, а средний чек - на 9%, до 18 133 рублей. На эффекте низкой базы выросла средняя выручка магазинов одежды и обуви - на 33% и 32% соответственно. Однако потребление россиян сдвигается в сторону более низкого ценового сегмента: средний чек магазинов одежды за год практически не изменился, несмотря на рост цен, - 2 214 рублей (плюс 1%), у магазинов обуви средний чек и вовсе упал на 9%, до 2 763 рублей. Магазины автотоваров увеличили выручку на 9%, но средний чек в сегменте автотоваров за год снизился на 5%, до 2 367 рублей.

Больше всего предпринимателей появляется в столице

Чаще всего предприниматели открывали новый бизнес в Москве и области - 10% и 7% соответственно, на втором месте Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край (по 4%), на третьем - Республика Башкортостан, Самарская и Ростовская области (по 3%), указывается в материалах исследования.

Статистика "Деловой среды" показала, что в качестве индивидуального предпринимателя бизнес регистрируют подавляющее большинство россиян - 80%, и лишь пятая часть предпочитает открывать для этого ООО.

По сравнению с прошлым годом доля женщин-предпринимателей выросла с 37,4% до 39,9%. Однако по-прежнему свое дело чаще открывают мужчины - их доля от общего числа регистраций бизнеса составляет 60,1%.

"Новый бизнес открывается, несмотря на пандемию и ограничения. У предпринимателей уже есть опыт локдауна и понимание того, как адаптироваться к работе в новых условиях. Уже на старте предприниматели продумывают омниканальные продажи: вместе с офлайн-бизнесом запускают онлайн-продажи и доставку, подключают разные варианты безналичной оплаты, в том числе оплату по QR-коду", - сказал генеральный директор ИТ-компании "Эвотор" Андрей Романенко, слова которого приводятся в исследовании.

Для подсчета данных "Деловая среда" проанализировала свыше 120 тыс. индивидуальных предпринимателей и организаций, открытых с начала 2021 года через собственный сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, на который приходится доля в 15% от всех регистраций бизнеса в России. Аналитики ИТ-компания "Эвотор" оценили динамику средней выручки и среднего чека малых предприятий в разных сегментах несетевой торговли и общепита на основе данных 800 тыс. смарт-терминалов за январь-ноябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.