Выручка российского бизнеса показала рекордный рост за 16 лет

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Выручка российского бизнеса показала рекордный за 16 лет рост, сообщается в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным аналитики, выручка российских крупных и средних предприятий за девять месяцев 2021 года достигла 144,2 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и докризисного 2019 года на треть, что является максимальным ростом как минимум за последние 16 лет.

Рублевая выручка бизнеса в номинальном выражении выросла во всех российских регионах, за исключением одного. Особенно существенный рост оборотов предприятий наблюдался в Ненецком автономном округе (на 88,5% в годовом выражении), Якутии (+51,4%), Оренбургской области (+51,4%), Санкт-Петербурге (+50,9%), Вологодской области (+50,7%), Еврейской автономной области (+47%), Ханты-Мансийском автономном округе (+45,8%), Карелии (+45,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (+45%) и Белгородской области (+44,8%).

Худшая динамика выручки отмечалась в Волгоградской области (обороты бизнеса сократились на 9,4% год к году), Карачаево-Черкесии (обороты выросли лишь на 1,9%), Калмыкии (+9,8%), Магаданской области (+11,2%), Кабардино-Балкарии (+12,3%), Нижегородской области (+12,3%), Сахалинской области (+13,4%), Камчатском крае (+13,6%), Чукотском автономном округе (+14%) и Северной Осетии (+14,9%).

Рост оборотов МСП

Еще в первом квартале 2021 года выручка российского бизнеса превысила допандемийный уровень, и с каждым следующим кварталом обороты предприятий продолжали расти.

За январь - сентябрь 2021 года обороты крупных и средних предприятий выросли по сравнению с девятью месяцами предыдущего года на 33,5%, до 144,17 трлн рублей. Если же брать для сравнения аналогичный период допандемийного 2019 года, когда бизнес не был скован вынужденными карантинными ограничениями (в январе - сентябре 2020 года выручка бизнеса снизилась на 0,6% в годовом выражении), то относительно этой базы выручка выросла на 32,7%. Столь существенного роста оборотов не наблюдалось как минимум с 2006 года, за весь 16-летний период доступной статистики.

В новость была внесена правка (12:43 мск) - передается с исправлением в заголовке и лиде, верно "российского бизнеса".