Из парикмахера в хозяйку салона: история предпринимательницы из Чувашии

Выбрать одну профессию на всю жизнь удается не всем, как и определиться с будущей специальностью еще в старших классах школы. Понимание того, что лично для тебя является любимым делом, которое позволит получать не только хорошую зарплату, но и удовольствие, может прийти гораздо позже. Однако это вовсе не значит, что в таком случае человек не сможет наверстать упущенное время и не стать успешным в дальнейшем. Наоборот, такой выбор может стать более осознанным и потому принести больше плодов. Так получилось и у нашей героини, жительницы Чувашии Людмилы Алексеевой. Как она прошла путь от парикмахера до хозяйки салона, - в материале ТАСС.

Людмила живет в крупном чувашском селе Батырево, население которого составляет около 6,5 тыс. человек. Уже почти 11 лет она работает парикмахером. При этом по первому диплому она бухгалтер.

"То, что это не мое, я поняла, когда уже выучилась, и однажды мне захотелось все поменять. Мне было тогда 30 лет, наступил какой-то переломный момент, - вспоминает Людмила. - Сейчас я ни минуты не жалею, что выбрала профессию парикмахера, пошла набираться опыта. Мне очень нравится мое дело".

Нужное направление ей задала мама, сказав, что это прибыльная и достаточно престижная работа в их селе, делится Людмила.

Курсы, потом диплом

Несмотря на то, что наша героиня более 10 лет в профессии и окончила специальные курсы, со временем она решила получить и диплом государственного образца.

"У меня был опыт, клиенты, но диплома не было, и я начала думать. В итоге обратилась в центр занятости, где мне посоветовали подать заявку на участие в федеральном проекте "Содействие занятости". Я выбрала учебную программу, оператором которой является Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия). Потом мне перезвонили и пригласили на занятия", - рассказывает Людмила.

Участниками проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", в рамках которого велось обучение, в этом году могли стать все, кто искал работу, в том числе граждане старше 50 лет и предпенсионного возраста, и женщины с детьми. Абсолютно бесплатно они смогли пройти переподготовку или повысить квалификацию. В следующем году проект планируется продолжать.

На момент обучения Людмила работала парикмахером в одном из самых престижных салонов красоты Батырева, который открыт уже 17 лет. Здесь когда-то она и начинала постигать азы профессии, а впоследствии у нее появилось много и своих постоянных клиентов.

Учеба в столице региона

Учебные занятия, которые выбрала Людмила, проходили в Чебоксарах в течение месяца. "Я старалась ездить каждый день, хоть дорога и занимала два часа в одну сторону. Мне очень понравилось, как нам преподавали, как оснащена рабочая зона", - делится она.

Информацию, которую давали, мастер уже частично знала, тем не менее, все равно почерпнула много идей и приемов. Ведь, как известно, профессиональная деятельность парикмахера включает широкий спектр услуг - это стрижки и укладки, окрашивание и наращивание волос, перманентные и химические завивки, выпрямление, колорирование, мелирование и различные виды ухода за волосами. Все эти техники постоянно меняются, появляются более эффективные косметические средства, применяемые в работе. Кроме того, и сам парикмахер должен иметь чувство стиля и быть в курсе последних модных тенденций. Об этом тоже рассказывали на обучении педагоги.

"Преподаватели на курсе были строгие, этим понравились. Их было трое: одна - по стрижкам и окрашиваниям, другая - по прическам, третья - рассказывала нам про историю самого движения Ворлдскиллс в России и мире, их соревнованиях профессионального мастерства, которые проводятся, и какие возможности они открывают для людей разных возрастов", - отмечает Людмила.

В конце программы были экзамены, проходившие в течение двух дней. "Каждый раз мы выполняли задания, потом все вместе выходили из кабинета. Преподаватели проверяли, не зная, где чья работа. Меня оценили на высокий балл, сказали, что все идеально и придраться не к чему", - вспоминает парикмахер.

В общей сложности в селе Людмилы насчитывается более 20 салонов. В условиях такой конкуренции как никогда важно быть профессионалом, чтобы клиенты не уходили к другим мастерам. Обучение по стандартам Ворлдскиллс помогло героине освежить и углубить знания, а также почувствовать себя более уверенно перед тем, как, наконец, исполнить свою давнюю мечту - открыть салон красоты.

Мечты сбываются

"Наверное, я созрела в тот момент. Это все-таки ответственный шаг для меня. Родные меня поддержали, даже бывшие коллеги", - вспоминает Людмила.

Она не отрицает - в первое время трудности были, в первую очередь, нужно было искать финансирование. В этом тоже помогло государство: Людмила оформила в своем регионе социальный контракт и получила существенные, по ее словам, для старта подъемные.

"Социальный контракт дается для открытия ИП. Чтобы его заключить, нужно разработать бизнес-план, потом отчитаться, на что ушли эти средства. Возвращать деньги не нужно, но в течение трех лет у тебя нет права закрыть бизнес", - объясняет парикмахер.

Дальше Людмила стала искать помещение. В результате остановилась на здании старой парикмахерской, которая стояла закрытой. Поэтому удалось быстро "заселиться" и в июне открыть двери - как раз в "сезон" выпускных вечеров.

Сейчас, по словам героини, большинство процессов уже налажены, проведен косметический ремонт. Людмила почувствовала больше свободы, стала более эффективно распоряжаться своим личным временем, работая на себя. И хотя пока сложно говорить о финансовой отдаче, поскольку проект нашей героини на старте и еще требует вложений, мастер уверена, что прибыль - дело времени. Постоянные клиенты из прошлого салона уже "потянулись" за ней сюда.

"Мы придем к тому, что все будет идеально. Я очень рада, что прошла обучение и получила диплом. Теперь передо мной открылось много новых возможностей", - уверена Людмила.