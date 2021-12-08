Во Владимирской области на микрозаймы МСП в пандемию направили около 70 млн рублей

ТАСС, 8 декабря. Власти Владимирской области направили дополнительно 30 млн рублей на выдачу льготных микрозаймов малым и средним предпринимателям (МСП) в качестве помощи в период пандемии коронавируса, увеличив общую сумму этого направления поддержки до 70 млн рублей. Кредит на пополнение оборотных средств, ремонт оборудования и другие цели на сумму до 5 млн рублей оформляется за один рабочий день, сообщили в пресс-служба администрации региона.

"По решению врио губернатора Александра Авдеева еще 30 млн рублей направлено на поддержку пострадавшего от пандемии бизнеса. Отметим, что в октябре 2021 года через этот же кредитный продукт было реализовано 40 млн рублей, но этих средств оказалось недостаточно. В связи с этим было принято решение увеличить размер ассигнований. Таким образом, всего в текущем году из регионального бюджета на "антикризисный" продукт выделено 70 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что воспользоваться кредитом могут МСП, работающие в регионе не менее года, условия получения максимально упрощены. Срок рассмотрения заявления на получения займа в областном фонде содействия развитию МСП составляет один рабочий день после получения полного пакета документов. "Сумма микрозайма в рамках одного договора <...> может достигать 5 млн рублей с обеспечением или 1 млн рублей без обеспечения", приводит пресс-служба слова директора областного департамента предпринимательства Сергея Сидорина.

При наличии обеспечения по займу ставка составит 1% годовых, а при отсутствии - 6%. Деньги можно получить на срок до двух лет для приобретения, ремонта или модернизация основного оборудования, пополнение оборотных средств, для обеспечения заработной платы сотрудников, рефинансирования действующих кредитов.