Минэкономразвития намерено скорректировать параметры программы льготного кредитования МСП

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ разработало проект постановления, предусматривающий корректировку программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которая реализуется с 2019 года в рамках профильного нацпроекта. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства.

Так, для увеличения количественного охвата субъектов МСП для банков "устанавливаются плановые значения результата не только по объемам выдачи, но и по числу компаний из сектора, заключивших кредитные договоры по льготной ставке".

"Эта мера направлена на повышение охвата МСП программой, - сказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. - Для повышения информированности и доступности были установлены правила по информированию потенциальных заемщиков о кредитах".

Согласно документу, предполагается усилить дисциплину банков - участников программы "в части обеспечения информирования субъектов МСП о реализации программы".

Помимо прочего, в проекте постановления уточняются требования к заемщикам для более адресного характера поддержки. Так, соответствие заемщикам установленным критериям теперь будет отслеживаться банками на протяжении всего срока субсидирования кредитных договоров, а не только на момент их заключения. Заемщики, переставшие соответствовать критериям, будут исключаться из программы.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Обновленный нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития - от самозанятых до средних компаний. Число входящих в него федеральных проектов по сравнению с версией 2019 года сократилось с пяти до четырех.