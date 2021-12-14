Маркетплейсы фиксируют рост числа российских продавцов из сектора МСП в 2021 году

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские компании из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятые граждане в 2021 году чаще стали использовать онлайн-площадки для реализации своих товаров. Об этом сообщили опрошенные ТАСС маркетплейсы.

На Aliexpress число российских продавцов с начала 2021 года выросло в 2,5 раза, отметили в пресс-службе "Aliexpress Россия". Там уточнили, что сегодня с платформой работают более 75 тыс. предпринимателей страны.

"Число ИП [индивидуальные предприниматели] выросло в 2,7 раза, самозанятых - в семь раз, юридических лиц - почти в два раза. Около 80% российских продавцов платформы - представители малого и среднего бизнеса", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе Wildberries, за 10 месяцев 2021 года продажи представителей МСП на онлайн-площадке выросли на 98% год к году, до 395,7 млрд рублей. Самозанятые нарастили собственные продажи на Wildberries на 1221%. С января по ноябрь продавать собственные товары начали более 350 тыс. предпринимателей, общее число продавцов на маркетплейсе достигло около 450 тыс. (+457% год к году). Около 90% из них - представители малого и среднего бизнеса и самозанятые предприниматели, отметили в пресс-службе Wildberries.

Схожий процент МСП продает на Ozon. "Больше 85% продавцов Ozon - это компании малого и среднего бизнеса, из которых почти 70% - региональные компании. По итогам III квартала 2021 года число активных продавцов Ozon увеличилось почти в четыре раза год к году, превысив 60 тыс. Два месяца назад мы начали работать с самозанятыми продавцами, и за это короткое время к нам присоединилось порядка 3,5 тыс. таких предпринимателей", - сказал вице-президент по правовым вопросам и взаимоотношениям с органами государственной власти Ozon Артем Афанасьев.

В целом, в 2021 году на торговые онлайн-площадки повлияла заданная 2020 годом тенденция на цифровизацию и увеличение числа цифровых инструментов, которыми пользуется бизнес, считает основатель и председатель совета директоров В2В-платформы трансграничной электронной торговли Global Rus Trade, член генсовета "Деловой России" Анна Нестерова. Одним из трендов 2022 года она видит развитие сторонних логистических сервисов и других агрегаторов услуг для маркетплейсов, что "будет способствовать повышению качества обслуживания на онлайн-площадках".

"Считаю, что в 2022 году продолжится тренд на значительный рост таких категорий, как детские, спортивные товары и товары народных промыслов. В нашей стране много производителей конкурентоспособной и экологичной детской продукции, а также спортивного инвентаря и оборудования, востребованного во всем мире. Изделия народных промыслов снова набирают былую популярность в силу своей уникальности и высокого качества, а также внедрения современных элементов в производство", - сказала Нестерова.

Позиция бизнеса

Плюс сотрудничества с маркетплейсами заключается в возможности передать онлайн-площадке некоторые бизнес-задачи, считает председатель правления Кластера легкой промышленности Кировской области, член комитета "Опоры России" по государственному заказу и цифровой экономике Владимир Сунцов. "Главное преимущество - это быстрая и простая логистика до конечного покупателя. То есть, при отгрузке товара на маркетплейс доставку дальше по всей России и обработку каждого заказа берет на себя маркетплейс, нам остается только заниматься производством", - сказал он.

Минусом Сунцов считает то, что бизнес не видит "портрет" конечного покупателя. "Нет обратной связи от покупателя с точки зрения [того], что бы хотел видеть рынок. При отсутствии своей розничной сети мы вынуждены оперировать только продажами. Какие растущие тренды, новинки продукции - мы вынуждены выводить экспериментальным путем, не имея запроса от конечного покупателя [на то], что он действительно хочет", - подчеркнул он.

Преимущество в работе с маркетплейсом для бизнеса - в быстром масштабировании без развития собственной логистики, считает генеральный директор компании "Гудхоум" (онлайн-магазин стройматериалов Ardey) Константин Колин. "Когда мы развивали продажи на своем сайте, нам надо было инвестировать наперед, увеличивать количество менеджеров, водителей, транспорта и так далее, чтобы обеспечить ближайший рост. Здесь можно кратно вырасти в объеме, при этом не увеличивая свои логистические и продажные возможности", - сказал он.

Идеальными условиями Колин назвал снижение онлайн-площадками комиссий, а также неограниченное размещение всех категорий товаров на их складах. "Было бы здорово, если бы маркетплейс увеличивал возможности хранения с учетом эффективности продавца. Если у нас оборачиваемость товаров на складе высокая - мы привозим и сразу продаем - чтобы он давал нам больше места", - объяснил он.

Анна Нестерова также отметила, что малый и средний бизнес испытывает некоторые трудности при работе на онлайн-площадках. "У поставщиков не хватает времени и рабочих рук, чтобы полноценно работать на маркетплейсе. Для того, чтобы потребитель заинтересовался продукцией, ее нужно правильно презентовать. Качественные фотографии товара со всех сторон и его исчерпывающее описание могут [помочь] значительно увеличить продажи", - считает она.

Кроме того, предприниматели сектора не всегда могут гарантировать наличие своего товара на складе, что создает "дополнительную сложность маркетплейсу", заключила Нестерова.