В супермаркете Уфы открыта первая в РФ точка продажи фермерских товаров от Корпорации МСП

УФА, 17 декабря. /ТАСС/. Первый в России "Фермерский островок" по продаже продукции местных сельхозпроизводителей открылся в Уфе в супермаркете "Магнит". Башкирия вошла в пилотный проект Корпорации МСП, до конца года количество таких точек в стране превысит 10, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

"Сегодня в Уфе открылся первый в стране "Фермерский островок" от Корпорации МСП. "Фермерский островок" - это торговая точка формата shop-in-shop, на ее полках представлена продукция местных производителей, представляющих малый бизнес, в нашем случае - фермеров и сельхозкооперативов республики", - сказано в сообщении.

Таким образом Башкирия стала пилотным регионом по реализации федерального проекта по созданию сети торговых точек. Первый "Фермерский островок" расположен в Уфе в супермаркете "Магнит", там можно приобрести экологически чистые молочные продукты, домашние полуфабрикаты и бакалею. "Мы помогаем найти площадку для размещения "Фермерского островка", договариваемся с сетями об условиях аренды, чтобы они были выгодные для наших предпринимателей, также берем на себя поиск оборудования и создание ретейл-бука, чтобы минимизировать траты на застройку магазина. Кроме того, мы предоставляем участникам проекта возможность взять в МСП Банке кредит на специальных, выгодных условиях. Наш "Фермерский островок" - это возможность собраться вместе нескольким предпринимателям, объединяя от 10 до 25 фермеров. Они могут организоваться так, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию и представлять покупателям максимально широкий ассортимент продукции", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Корпорация МСП" Александра Исаевича.

Площадь торговой точки составляет от 20 до 30 кв. м, ранее для реализации своей продукции фермерам выделялось не более 9 "квадратов". Проект рассчитан на шесть месяцев, за это время планируется открыть еще более десяти площадок в пяти регионах, где есть сети магазинов "Магнит" и "Пятерочка". До конца года "островки" заработают в Новосибирской и Омской областях, в 2022 году в проект войдут Тюменская и Московская области.