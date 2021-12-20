Треть российских МСП отметили падение спроса за три месяца

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Около трети российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) отметили падение спроса на свою продукцию или услуги за последние три месяца, в то же время 17% заявили о его росте. Об этом говорится в опросе владельцев и топ-менеджеров свыше 1,7 тыс. компаний сектора, который провели Промсвязьбанк (ПСБ), бизнес-объединение "Опора России" и агентство Magram Market Research.

"Снижение спроса на продукцию или услуги за последние три месяца отмечают 31% МСП, в то время как о росте говорят лишь 17%. Еще у 52% компаний спрос не изменился", - отмечается в материалах исследования, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Снижение интереса к их товарам или услугам фиксируется лишь у 17% респондентов. Не почувствовали изменения интереса 64% респондентов, а 19% даже ощутили его рост.

"Инфляция привела к тому, что 38% МСП отметили рост спроса со стороны клиентов на более дешевую продукцию или услуги, а 27% говорят об увеличении спроса на товары со скидкой. Также около 41% [предприятий сектора] заявили о росте спроса на рассрочку или отсрочку платежа со стороны клиентов, что говорит также о наличии проблем с ликвидностью или оборотным капиталом. Увеличение транспортных расходов привело к тому, что клиенты стали искать более дешевые способы доставки, в том числе забирать товар самостоятельно, без использования услуг логистических компаний", - добавляется в исследовании.