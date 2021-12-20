Более 40% малых компаний в России увеличили отпускные цены за три месяца

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Свыше 40% российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличили отпускные цены за последние три месяца, лидерство принадлежит компаниям сферы торговли. Об этом свидетельствует исследование, которое провели Промсвязьбанк (ПСБ), бизнес-объединение "Опора России" и агентство Magram Market Research.

В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1 772 компаний сектора малого и среднего бизнеса из всех регионов.

"Как показало исследование, 46% малых и средних предприятий увеличивали отпускные цены за последние три месяца, при этом число таких предприятий выросло по сравнению с мартом", - отмечается в материалах исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС. При этом не изменили отпускные цены 48% компаний, а 5% снизили их. Лидерство по повышению цен принадлежит предприятиям сферы торговли - это сделали 65% компаний из опроса. В производственном секторе поднимали цены 47% компаний, а в сфере услуг - лишь 24%.

"Опросы предпринимателей подтверждаются и макростатистикой. Опережающий рост цен на потребительском рынке фиксируется в продажах продовольственных, где инфляция в ноябре составила 10,8% год к году, и непродовольственных товаров с инфляцией 8,3% год к году, в то время как на услуги населению рост цен более умеренный - 5,2% год к году", - говорится в материалах.

Среди тех предпринимателей, которые поднимали цены, около 50% за последние три месяца увеличили их в пределах 10%, что характерно для предприятий, работающих на потребительский сегмент. Но в среднем в ноябре рост цен среди малых и средних предприятий, которые поднимали цены, составил 17%, хотя наблюдались различия в зависимости от сферы экономики, следует из исследования.

"Согласно опросу, 85% малых и средних предприятий поднимали цены из-за увеличения закупочных цен. Другим фактором повышения цен является рост транспортных расходов, об этом заявило более 40% предпринимателей. Увеличение по данной статье расходов объясняется подорожанием бензина, а также ростом цен на коммерческую технику. Более половины компаний столкнулось с перебоями в поставках товаров или комплектующих за последние три месяца", - добавляется в материалах.