Первые в России центры семейного бизнеса открылись в Нижнем Новгороде и Уфе

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Центры семейного бизнеса, где компаниям будут предоставлять различные виды поддержки, открылись в Нижнем Новгороде и Уфе. Об этом сообщил во вторник в интервью ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"Первые в стране центры семейного бизнеса открыты в двух городах - Нижнем Новгороде и Уфе. Это две отправные территории, с которых началась наша работа по созданию сети подобных организаций. Дальше мы будем двигаться поэтапно, полагаем, что в будущем году откроем еще несколько центров в тех регионах, где уже высказали заинтересованность", - сказал он.

По словам Катырина, это совместная работа торгово-промышленных палат, администраций субъектов РФ и представителей семейного бизнеса.

"В центрах семейным компаниям оказывается помощь по всем аспектам, начиная от финансовой грамотности, подбора и обучения кадров, заканчивая юридическими вопросами наследственности. В партнерстве с властями и предпринимателями мы создаем такой набор услуг, который помогает развиваться этому сегменту бизнеса в стране", - добавил глава палаты.

Катырин также рассказал, что сейчас ведется подготовка IV Всероссийского форума семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия!" Его проведение запланировано в январе 2022 года в Москве.

ТПП РФ с 2018 года ведет системную работу по развитию семейного предпринимательства в России.