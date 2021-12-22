Титов: бизнес в РФ должен получить право инициировать профилактический визит контролеров

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские предприниматели должны получить право инициировать профилактические визиты представителей контрольно-надзорных органов для превентивного выявления нарушений на объектах. Об этом говорится в письме уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова в адрес первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина.

Бизнес-омбудсмен в своем обращении выделил ряд проблем, с которыми столкнулись предприниматели после вступления в силу в июле 2021 года федерального закона № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ".

"Контролируемое лицо из профилактических мероприятий фактически может инициировать только консультирование, которое не предусматривает выхода контролера на объект, что снимает возможность контролируемого лица своевременно выявить и оперативно устранить возможные нарушения или условия, которые могут способствовать такому нарушению. Представляется целесообразным дополнить возможностью инициировать профилактический визит", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Также Титов отметил правовую неопределенность используемого в новом законе о госконтроле понятия "охраняемые законом ценности". По его словам, именно информация о причинении вреда (ущерба) или об угрозе этим ценностям является основанием для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Кроме того, как указал уполномоченный, досудебное обжалование бизнесом решений контролирующих органов "производится только в электронном формате, что вызывает существенные затруднения, особенно у представителей малого бизнеса". В связи с этим он предложил "установить переходный период, дав возможность обжаловать на бумажных носителях".

Также, как следует из письма, предпринимательским сообществом отмечается ряд других проблем. Среди них "сохранение практики подмены контрольных (надзорных) мероприятий административными расследованиями", "неоднородность формирования в субъектах РФ нормативно-правовых актов о видах регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля". Бизнес-сообщество заявляет об отсутствии механизма контроля самозанятых в тех сферах, где возможны риски для жизни и здоровья потребителей.