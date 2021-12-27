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Кабмин направит около 500 млн рублей на льготную кредитную программу для МСП

Председатель правительства напомнил, по льготной кредитной программе государство помогает снизить ставки для предприятий из приоритетных отраслей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ направит на льготную кредитную программу для малого и среднего бизнеса около 500 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Председатель правительства напомнил, что помимо механизмов, утвержденных для преодоления последствий пандемии, для поддержки бизнеса, действуют и другие инструменты, например, льготная кредитная программа, по которой государство помогает снизить ставки для предприятий из приоритетных отраслей. "Это касается обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, науки и техники, а также сфер здравоохранения, образования, внутреннего туризма, бытовых услуг", - перечислил глава кабинета министров. "Правительство выделит на ее реализацию еще около 0,5 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписано", - объявил Мишустин.

"Кредитный портфель программы уже превысил триллион рублей, а общий объем субсидирования со стороны государства с учетом новой суммы приблизится к 40 млрд", - подчеркнул премьер-министр.

"Видим, что льготная кредитная программа пользуется высоким интересом у предпринимателей, не только у владельцев малых и средних компаний, но и у самозанятых граждан, которые платят налог на профессиональный доход", - констатировал председатель правительства. По его мнению, оказываемая поддержка - "это дополнительные ресурсы на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств".

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