Кабмин направит около 500 млн рублей на льготную кредитную программу для МСП

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ направит на льготную кредитную программу для малого и среднего бизнеса около 500 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Председатель правительства напомнил, что помимо механизмов, утвержденных для преодоления последствий пандемии, для поддержки бизнеса, действуют и другие инструменты, например, льготная кредитная программа, по которой государство помогает снизить ставки для предприятий из приоритетных отраслей. "Это касается обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, науки и техники, а также сфер здравоохранения, образования, внутреннего туризма, бытовых услуг", - перечислил глава кабинета министров. "Правительство выделит на ее реализацию еще около 0,5 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписано", - объявил Мишустин.

"Кредитный портфель программы уже превысил триллион рублей, а общий объем субсидирования со стороны государства с учетом новой суммы приблизится к 40 млрд", - подчеркнул премьер-министр.

"Видим, что льготная кредитная программа пользуется высоким интересом у предпринимателей, не только у владельцев малых и средних компаний, но и у самозанятых граждан, которые платят налог на профессиональный доход", - констатировал председатель правительства. По его мнению, оказываемая поддержка - "это дополнительные ресурсы на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств".