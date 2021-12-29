{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы охватили мерами поддержки вдвое больше предпринимателей, чем годом ранее

Совокупный объем поддержки в 2021 году составил 20,5 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы в текущем году оказали поддержку более чем 30 тыс. предпринимателей, что вдвое превышает прошлогодний показатель. Об этом сообщил в среду журналистам глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

"В этом году в нас в два раза больше поддержанных предпринимателей - свыше 30 тыс. субъектов. Совокупный объем поддержки составил 20,5 млрд рублей", - сказал он.

По словам Фурсина, на программы льготного кредитования в 2021 году затрачено более 65 млрд рублей, они охватили 10,6 тыс. компаний. А объем выданных поручительств по кредитам превысил 14,3 млрд рублей.

При рассмотрении заявок на поддержку в 2021 года упор делался на цифровизацию. Также в этом году был расширен перечень отраслей и получателей помощи, расширен перечень компенсируемых затрат, упрощен комплект заявочных документов, добавил глава департамента.

Теги
Россия
Малый бизнес получил более 27 млрд рублей кредитов по программе Корпорации МСП и ЦБ
Наибольшее количество предпринимателей получили антикризисные кредиты в Сбербанке - 583
Читать полностью