Власти Москвы охватили мерами поддержки вдвое больше предпринимателей, чем годом ранее

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы в текущем году оказали поддержку более чем 30 тыс. предпринимателей, что вдвое превышает прошлогодний показатель. Об этом сообщил в среду журналистам глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

"В этом году в нас в два раза больше поддержанных предпринимателей - свыше 30 тыс. субъектов. Совокупный объем поддержки составил 20,5 млрд рублей", - сказал он.

По словам Фурсина, на программы льготного кредитования в 2021 году затрачено более 65 млрд рублей, они охватили 10,6 тыс. компаний. А объем выданных поручительств по кредитам превысил 14,3 млрд рублей.

При рассмотрении заявок на поддержку в 2021 года упор делался на цифровизацию. Также в этом году был расширен перечень отраслей и получателей помощи, расширен перечень компенсируемых затрат, упрощен комплект заявочных документов, добавил глава департамента.