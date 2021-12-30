В "Опоре России" считают, что обучение бизнесу в вузах поможет росту инновационного МСП

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Одной из проблем университетского технологического предпринимательства в России является отсутствие у студентов и преподавателей бизнес-компетенций. Чтобы решить ее, вузам необходимо создать предпринимательскую экосистему внутри и вокруг них, а также специализированную программу обучения, сообщил в четверг ТАСС вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров.

"Мы знаем, что такое "профориентация". Нам нужно навигировать детей со школьной скамьи - старших классов и начальных - первых-вторых курсов. [Нужны] профориентационные программы по предпринимательству, чтобы ребята, пробуя, социализируясь с предпринимателями и предпринимательским сообществом убедились, предпринимательство - их стезя или нет. <…> И дальше те, [кто], что называется, экспериментальным путем поняли, что "да, я могу, я хочу и это мое", получали специальное предпринимательское образование в вузе", - сказал он.

Таким образом, когда у студента появляется идея для бизнеса, у него должна быть возможность получить помощь от ментора, который сможет превратить его идею в бизнес-идею и реализовать стартап, считает вице-президент делового объединения. "Здесь же у [учащихся] должен быть клуб инвесторов, где они смогут найти инвестиции для реализации своей идеи", - отметил он.

Омаров считает, что на сегодняшний день в российских вузах есть студенты и преподаватели с технологическими идеями. Однако у них также недостаточно компетенций, чтобы превратить эти идеи в бизнес-идеи, для реализации которых можно привлекать финансирование. Кроме того, многие университеты не имеют достаточно ресурсов, чтобы подготовить прототип технологической идеи (опытный образец), подчеркнул он. По мнению Омарова, в университетах также отсутствует предпринимательская культура, они не заточены на появление бизнес-идей.

Он отметил, что необходимая концепция экосистемы развития предпринимательства в вузах реализуется на базе Тюменского государственного университета (ТюмГУ), в рамках которого в 2018 году была создана базовая кафедра предпринимательства. Сегодня кафедра пользуется большим спросом у студентов, сказал Омаров. Концепцию экосистемы предпринимательства и кафедру можно рассматривать в качестве опытного образца для внедрения в другие вузы, подчеркнул он.