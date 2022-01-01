Квоты на закупки у малого бизнеса вырастут до 25% в 2022 году

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Доля обязательных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) вырастет в 2022 году до 25% как для крупнейших компаний с госучастием, так и для госзаказчиков. Соответствующие поправки вступают в силу в субботу.

Изменения касаются федеральных законов № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Так, квота по закупкам крупнейших компаний с госучастием увеличится с 20 до 25%, по госзакупкам - с 15 до 25%.

"Теперь соблюдать квоту по закупкам у малого и среднего бизнеса должны все заказчики, осуществляющие закупочную деятельность по 223-ФЗ. Это касается госкорпораций, госкомпаний, ресурсоснабжающих организаций, естественных монополий, государственных и муниципальных унитарных предприятий", - сказали в пресс-службе Корпорации МСП, комментируя изменения в порядок проведения торгов.

Под мониторинг корпорации попадут 20 тыс. заказчиков. Это позволит сформировать дополнительный рынок сбыта для малого бизнеса. "По нашим оценкам, он составит порядка 1 трлн рублей. Помимо этого, мы продолжим уделять особое внимание защите прав предпринимателей от неправомерных действий в сфере закупок. Если такая ситуация возникает, предприниматель всегда может оставить обратную связь через "Сервис 360°" на сайте корпорации. Уже получено обращений на 193 млн рублей, 43 млн рублей были выплачены после нашего участия. По остальным мы ведем работу", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Помимо этого, годовой объем закупок по спецторгам по 223-ФЗ, участниками которых могут быть только субъекты МСП, увеличивается с января с 18 до 20%. "Но здесь есть свои исключения. К примеру, в совокупном годовом стоимостном объеме договоров не учитываются закупки коммунальных, финансовых услуг, услуг, оказываемых в сфере деятельности естественных монополий, закупки отдельных видов подрядных работ и другие, которые в силу своей специфики не могут быть выполнены субъектами МСП", - пояснили ТАСС в пресс-службе электронной торговой площадки "РТС-тендер".

Другие изменения

Кроме того, с 1 января 2022 года срок оплаты по контрактам по 44-ФЗ должен составлять не более 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (ранее - 30 дней), по спецторгам - не более 10 дней (ранее - 15 дней); в 223-ФЗ срок остается 15 рабочих дней.

Изменения в 44-ФЗ предусматривают сокращение количества конкурентных способов закупок с 11 до трех наиболее распространенных: конкурса, аукциона, запроса котировок. Исключаются двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос предложений, поскольку они во многом дублируют порядок проведения открытого конкурса.

Оптимизируется и процедура обжалования закупок: устанавливается электронная форма подачи жалобы с использованием Единой системы закупок. Заявители должны соответствовать требованию о предквалификации.