Малый бизнес с 2022 года обязали сдавать статотчетность только в электронном виде

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Субъекты малого предпринимательства в России с текущего года обязаны сдавать статистическую отчетность исключительно в электронном виде. Данные изменения в федеральный закон "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ" вступают в силу в субботу.

"В отношении субъектов малого предпринимательства положения <…> применяются с 1 января 2022 года", - говорится в поправках, которые подписал в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин.

С 30 декабря 2020 года действует закон, в соответствии с которым организации и предприниматели должны сдавать первичную статистическую отчетность исключительно в электронном виде. Малый бизнес получил отсрочку до 1 января 2022 года.

Обязанность предоставлять статистическую отчетности в территориальные подразделения Росстата распространяется на организации и предпринимателей, в отношении которых органами статистики проводится сплошное или выборочное наблюдение. Для подачи формы федерального статистического наблюдения в Росстат ее нужно подписать электронной подписью.

"Мы выступаем за перевод всей отчетности в электронный вид, заполнении ее на общем портале с удобным интерфейсом. Однако в законе речь идет только о статистической отчетности, а есть еще налоговая, ведомственная, отчетность по страховым взносам и так далее, - сказал ТАСС советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, комментируя нововведения. - Бухгалтерская отчетность обязательна в электронном виде с 2021 года, и это проблем для малого и среднего бизнеса не создало. Подозреваем, что сдача отчетности статистической тоже не создаст. Но вот самой отчетности остается много, а процедуры ее сдачи несовершенны".